Diego Santilli aseguró que el Gobierno buscará "corregir" el Capítulo XI del Presupuesto 2026 en el Senado

Santilli especificó que el articulo 75 del Presupuesto “establece un 4,8 billones a las universidades, que es un 8% sobre la inflación; en salud un 17%, en discapacidad 5,2 billones, que es la inflación más cinco por ciento. El 85% del presupuesto es para eso”.

Detalló que, en el caso del capítulo 11, la discusión se da en dos leyes: la de discapacidad y la de financiamiento universitario, para las cuales, Santilli consideró que se pretende “un exceso por arriba de la norma, que el presupuesto acomoda, pero no en su totalidad”.

Resaltó además la diferencia de resultados respecto a quiénes están de acuerdo con ambas leyes: “Pasaste a 123 (votos en contra), algo tiene que ver con la composición de la cámara y otra con el cambio cultural de quienes entienden qué podemos hacer en Argentina y qué no”.

La Ley de Financiamiento Universitario había sido aprobada previamente con 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, mientras que la de Emergencia en Discapacidad había obtenido 143 votos afirmativos, 71 en contra y 3 abstenciones.

“Vamos a trabajar en el Senado para corregir ese artículo, pero el resto es un avance enorme”, resaltó pese a la postura de la oposición y remarcó que “lo que se logró es un paso muy importante, venimos de tres años sin presupuesto”.