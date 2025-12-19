Diego Santilli aseguró que el Gobierno buscará "corregir" el Capítulo XI del Presupuesto 2026 en el Senado
El apartado incluye disposiciones vinculadas a las leyes de discapacidad y el financiamiento a universidades.
El ministro del Interior, Diego Santilli, sostuvo que el Gobierno buscará corregir el capítulo 11 del Presupuesto 2026 en el Senado. El punto incluye disposiciones vinculadas a las leyes de discapacidad, financiamiento a universidades, coparticipación federal y subsidios energéticos.
“Vamos a trabajar en el Senado para corregir ese artículo”, adelantó Santilli luego de que ciertas disposiciones del capítulo 11 sean rechazadas por la oposición durante el tratamiento y el oficialismo lograra media sanción en Diputados. “Ese punto te puede generar un desequilibrio hacia adelante, que para mí hay que corregirlo”, opinó.
Ante esta situación, Santilli apuntó contra el rol de los gobernadores. Para el ministro del Interior “hay muchos que entienden ese cambio que el Presidente ha planteado. De hecho, han bajado 2.5 de su gasto, han ordenado un equilibrio. Hay otros que no. Muchos diputados comprendieron lo que significa”.
“Es innegociable tener un presupuesto que dé crecimiento, que tenga equilibrio fiscal, que genere trabajo, que son los temas que estamos discutiendo en este periodo de seis meses”, afirmó.
Por el contrario, consideró que “hubo gobernadores que no pudieron convencer del cambio cultural a algunos de sus diputados”.
Santilli especificó que el articulo 75 del Presupuesto “establece un 4,8 billones a las universidades, que es un 8% sobre la inflación; en salud un 17%, en discapacidad 5,2 billones, que es la inflación más cinco por ciento. El 85% del presupuesto es para eso”.
Detalló que, en el caso del capítulo 11, la discusión se da en dos leyes: la de discapacidad y la de financiamiento universitario, para las cuales, Santilli consideró que se pretende “un exceso por arriba de la norma, que el presupuesto acomoda, pero no en su totalidad”.
Resaltó además la diferencia de resultados respecto a quiénes están de acuerdo con ambas leyes: “Pasaste a 123 (votos en contra), algo tiene que ver con la composición de la cámara y otra con el cambio cultural de quienes entienden qué podemos hacer en Argentina y qué no”.
La Ley de Financiamiento Universitario había sido aprobada previamente con 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, mientras que la de Emergencia en Discapacidad había obtenido 143 votos afirmativos, 71 en contra y 3 abstenciones.
“Vamos a trabajar en el Senado para corregir ese artículo, pero el resto es un avance enorme”, resaltó pese a la postura de la oposición y remarcó que “lo que se logró es un paso muy importante, venimos de tres años sin presupuesto”.
