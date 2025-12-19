La Plata: una joven mamá murió y sus dos hijos resultaron heridos por el vuelco de un auto en la Ruta 36
El vehículo en el que viajaban volcó a la altura de la ciudad de La Plata. Se investigan las causas del hecho.
Una mujer murió en un fatal accidente de tránsito en la Ruta 36, cerca de la localidad de Poblet, sentido a La Plata, cuando el auto en el que viajaba volcó. En el vehículo también viajaban sus dos hijas, menores de edad, quienes resultaron heridas.
El hecho tuvo lugar el jueves a la altura del kilómetro 68 e involucró a un Peugeot 408 que circulaba hacia la ciudad de La Plata. Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor del auto perdió el control del vehículo, lo que derivó en un vuelco fatal. A bordo viajaba una familia oriunda de La Matanza.
Tal como se puede ver en las imágenes, el auto quedó destrozado casi en su totalidad y volcado sobre el pasto, a metros de la ruta.
Como consecuencia del impacto, una mujer de 27 años salió despedida del auto y falleció en el lugar. En el vehículo también viajaban sus dos hijas, de 2 y 4 años, quienes resultaron con lesiones leves. Ambas fueron asistidas por los servicios de emergencias y trasladadas al Hospital de Niños de La Plata para su atención. El conductor del rodado, pareja de la víctima, resultó ileso.
Una ambulancia se hizo presente en el lugar del trágico accidente y constató el deceso de la víctima, para luego proceder al traslado de las dos niñas heridas.
En el sitio del siniestro trabajaron efectivos del Subcomando Oeste y peritos especializados con el objetivo de esclarecer las causas del vuelco fatal. En el caso tomó intervención la UFI N°12 del Departamento Judicial La Plata, caratulando la causa como homicidio culposo, según informaron medios locales.
Por el momento se desconocen los motivos que derivaron en el accidente fatal y continúa la investigación para esclarecer por qué el conductor perdió el control del vehículo.
El tránsito registró algunas demoras mientras en el lugar trabajaban los peritos de la Policía Científica para llevar a cabo las tareas de rigor que aporten datos claves para la investigación del siniestro. Luego de la recolección de pruebas y análisis, la traza de la Ruta 36 fue liberada al tránsito.
