La Plata: una joven mamá murió y sus dos hijos resultaron heridos por el vuelco de un auto en la Ruta 36

En el sitio del siniestro trabajaron efectivos del Subcomando Oeste y peritos especializados con el objetivo de esclarecer las causas del vuelco fatal. En el caso tomó intervención la UFI N°12 del Departamento Judicial La Plata, caratulando la causa como homicidio culposo, según informaron medios locales.

Por el momento se desconocen los motivos que derivaron en el accidente fatal y continúa la investigación para esclarecer por qué el conductor perdió el control del vehículo.

El tránsito registró algunas demoras mientras en el lugar trabajaban los peritos de la Policía Científica para llevar a cabo las tareas de rigor que aporten datos claves para la investigación del siniestro. Luego de la recolección de pruebas y análisis, la traza de la Ruta 36 fue liberada al tránsito.