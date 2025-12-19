Alerta por tormentas con granizo sacude y preocupa hoy viernes a Buenos Aires: qué dice el informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó advertencias para este viernes por tormentas y granizo para Buenos Aires, y otra zonas del país.
El clima inestable parece no dar tregua, y este viernes regía un nuevo y sorpresivo alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que alcanzaba a zonas de la provincia de Buenos Aires y de otras regiones del país.
En este contexto, el SMN lanzó un alerta amarillo que afectaba este viernes 19 de diciembre a parte de la costa y suroeste de la provincia de Buenos Aires.
El aviso por fuertes precipitaciones también alcanzaba a sur de Córdoba, noreste de La Pampa, todo San Luis y noreste de Mendoza.
Qué dice el alerta por tormentas en el AMBA
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Se mantiene la tendencia que tuvo la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con otra jornada con altas temperaturas y calor, junto a buenas condiciones del clima, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo prevé que el viernes tenga cielo parcialmente nublado en la madrugada, y luego algo nublado para el resto de la jornada, mientras que las temperaturas se mantendrían entre 20 grados de mínima y 32 de máxima.
