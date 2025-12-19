Alerta por tormentas con granizo sacude y preocupa hoy viernes a Buenos Aires: qué dice el informe del SMN

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Se mantiene la tendencia que tuvo la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con otra jornada con altas temperaturas y calor, junto a buenas condiciones del clima, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De esta manera, el organismo prevé que el viernes tenga cielo parcialmente nublado en la madrugada, y luego algo nublado para el resto de la jornada, mientras que las temperaturas se mantendrían entre 20 grados de mínima y 32 de máxima.