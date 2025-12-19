Bancos advierten por un posible "corralito digital" a causa de la reforma laboral
En el marco del debate por la Reforma Laboral que se dará en el Senado en febrero próximo, representantes de entidades bancarias advirtieron sobre las consecuencias de habilitar el pago de haberes en billeteras virtuales.
La Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) manifestó el jueves su enérgico rechazo a la reforma del Artículo 35 del proyecto de Reforma Laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, que permitiría a los trabajadores formales acreditar sus salarios en billeteras virtuales. Según las entidades bancarias, esta apertura del mercado de cuentas sueldo podría generar un impacto sistémico negativo en la economía argentina.
Marcelo Mazzón, representante de ABAPPRA calificó la medida como un posible "cisne negro" y alertó sobre la creación de un "corralito digital".
Las entidades financieras sostienen que las billeteras digitales (PSP) no cumplen con los mismos estándares de seguridad que el sistema bancario tradicional y plantean los siguientes puntos críticos:
- Liquidez y Crédito: Los bancos utilizan los fondos de las cuentas sueldo para otorgar préstamos a la producción y el consumo. Al derivarse estos fondos a billeteras que invierten en Fondos Comunes de Inversión (FCI), se elimina la capacidad de financiamiento del sistema financiero.
- Falta de efectivo: Los bancos públicos advirtieron que si los depósitos migran, será inviable garantizar el abastecimiento de billetes físicos en cajeros de pueblos remotos.
- Seguridad: Subrayaron que las cuentas sueldo actuales cuentan con el respaldo de seguros de depósito (SEDESA) y estándares internacionales de los que carecen los PSP.
Mazzón advirtió además que si los usuarios intentaran retirar masivamente su dinero físico desde las billeteras al mismo tiempo, se produciría un cuello de botella. "Todo el dinero sería digitalmente visible pero operativamente inexistente en la red de sucursales", señaló y anticipó que de verificarse este escenario estaríamos ante el "primer corralito digital del mundo".
En la actualidad, en la Argentina, existen unas 200 billeteras virtuales registradas ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que quedarían habilitadas para competir por el manejo de más de 10 millones de cuentas sueldo si el Congreso aprueba la modificación impulsada por el gobierno libertario.
