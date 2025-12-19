Bancos advierten por un posible "corralito digital" a causa de la reforma laboral

La Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) manifestó el jueves su enérgico rechazo a la reforma del Artículo 35 del proyecto de Reforma Laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, que permitiría a los trabajadores formales acreditar sus salarios en billeteras virtuales. Según las entidades bancarias, esta apertura del mercado de cuentas sueldo podría generar un impacto sistémico negativo en la economía argentina.