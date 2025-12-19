Patricia Bullrich aclaró que no hay "cambios previstos" en el Presupuesto 2026 tras el dictamen

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2002060867878461525&partner=&hide_thread=false La regla de oro es el superávit fiscal.

Eso no se toca.



Este es el primer Presupuesto del Gobierno de @JMilei y respeta las tres anclas que sostienen nuestro plan económico.



El 26 de diciembre vamos a aprobar el Presupuesto y la mega Ley de Inocencia Fiscal. pic.twitter.com/ZWcVonlqy1 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 19, 2025

En este marco, y ante la consulta sobre si el jefe de Estado piensa en un veto a la "ley de leyes", Bullrich analizó: “Nosotros tenemos una regla de oro que es el superávit fiscal, tendremos que acomodar de acuerdo con la realidad de la posibilidad de tener déficit como eso se va a arreglar. Pero no va a ser mediante este Presupuesto sino mediante otros instrumentos”.