Así son los nuevos logos de cada ministerio en el gobierno de Javier Milei: por qué los cambiaron

Vocería presidencial

La Vocería Presidencial ha presentado su nuevo sello, el cual ahora incorpora un atril. Este elemento fue definido como "símbolo de comunicación institucional, claridad y autoridad pública".

Desde la cartera se señaló, además, que el nuevo emblema "representa la palabra oficial del Gobierno y el compromiso con un diálogo directo con la ciudadanía".

image

Desregulación y Transformación del Estado

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado ha dado a conocer su nuevo logo institucional. El Gobierno aclaró que el diseño "incorpora la antorcha, emblema de guía, claridad y transformación".

Asimismo, la cartera señaló que el símbolo de la antorcha simboliza "la eliminación de obstáculos y la apertura de nuevos caminos".

image

Economía

El Ministerio de Economía ha dado a conocer su logo renovado, el cual integra el caduceo, definido como "símbolo del comercio, el intercambio y la comunicación".

El Gobierno explicó detalladamente la simbología del emblema: las serpientes representan "el equilibrio entre los actores económicos", mientras que las alas simbolizan la "agilidad, modernización y dinamismo" que busca la gestión económica.

economía

Defensa

A través de una publicación en la cuenta oficial de la cartera en X, se detalló que la nueva imagen del Ministerio de Defensa representa la "tradición, disciplina y soberanía".

El Ministerio también enfatizó que el sello "refuerza la continuidad histórica de las Fuerzas Armadas".

image

Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina ha revelado su nueva identidad visual. A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el organismo explicó el significado del rediseño, señalando que este "integra el planisferio, símbolo de apertura, diálogo y presencia".

Asimismo, la Cancillería enfatizó el mensaje que busca transmitir el emblema, agregando que este: "Expresa la proyección internacional del país y la construcción de vínculos estratégicos con visión global".

image

Salud

La cartera informó que el nuevo diseño suma "la vara de Esculapio, símbolo universal de la medicina y la sanación". Desde el Ministerio, se explicó que la figura de Esculapio representa "la misión del sistema sanitario de proteger a toda la población con ciencia y dedicación".

image

Seguridad

El Ministerio de Seguridad ha presentado la actualización de su sello institucional, incorporando un águila en el diseño. Este animal fue definido por la cartera como "emblema de vigilancia, autoridad y protección".

Ampliando el significado del nuevo símbolo, el Gobierno afirmó que la visión y el vuelo del águila simbolizan "control territorial y capacidad del Estado para resguardar" a la ciudadanía.

image

Capital Humano

La cartera, que integra áreas como Educación, Trabajo y Desarrollo Social, explicó la simbología detrás de su flamante identidad visual.

Según aseguraron desde el área, el diseño "incorpora el libro como símbolo universal de la educación". Además, el Ministerio aclaró que el nuevo logo reafirma su "compromiso de promover políticas que amplíen las capacidades y oportunidades de cada argentino".

image

Justicia

El Ministerio de Justicia renovó su imagen institucional, destacando la incorporación de las balanzas en su nuevo logo. Estas fueron seleccionadas por ser "símbolo de equidad, verdad y equilibrio". Desde la cartera, afirmaron que el nuevo sello, además de los valores mencionados, "reafirma el compromiso del Estado con la imparcialidad".

image