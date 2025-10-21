ATE denuncia que Sandra Pettovello presiona a estatales para que fiscalicen para LLA

elecciones PASO 2015 fiscales de mesa

Y agregaron: "Ahora quieren apretar a los y las trabajadoras ante la falta de militancia propia".

"Le recordamos al presidente y la ministra que nosotros y nosotras trabajamos para el Estado, no para el Gobierno" concluye el comunicado difundido desde ATE Capital.

En tanto, ayer Karina Milei, presidenta de La Libertad Avanza (LLA), y el principal operador de la fuerza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, encabezaron un encuentro clave en la Casa Rosada para aceitar el operativo de fiscalización electoral y ajustar la estrategia para los últimos días de campaña antes de los comicios del próximo domingo.

Y "casualmente" hoy comenzaron a apretar a los estatales.

El cónclave, que comenzó a las 14 y se extendió durante más de tres horas, congregó a figuras centrales de LLA en un contexto especial: el territorio bonaerense es considerada determinante tras la dura derrota que sufrió el oficialismo en la jornada electoral anterior.