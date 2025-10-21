ATE denuncia que Sandra Pettovello presiona a estatales para que fiscalicen para LLA
Karina Milei encabezó ayer en Casa Rosada una reunión para aceitar el operativo de fiscalización electoral y hoy , denuncia ATE, Sandra Pettovello comenzó a apretar a los estatales.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció este martes que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, hizo circular un formulario entre los trabajadores estatales para que se sumen como fiscales de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones legislativas que se realizarán el próximo domingo.
"Nosotros trabajamos para el Estado, no para el Gobierno" advirtieron en un comunicado desde ATE Capital.
Y sigue: "En una actitud inédita, el Gobierno Nacional circula un formulario entre las y los trabajadores del ministerio para que los estatales lo llenen con sus datos y fiscalicen el domingo para la Libertad Avanza".
Tras denunciar que desde la cartera que conduce Pettovello buscan convertir a los trabajadores en militantes, advirtieron que "el presidente Milei y la ministra Petovello, aprietan ilegalmente a les estatales para que garanticen la elección de su partido".
Además recordaron que el apriete del gobierno libertario a los estatales va "contra la propia legislación 1084/2024 a través de la cual ordenaron bajar hasta los bustos de Evita. Mediante la disposición publicado en el Boletín Oficial, habían prohibido la propaganda política partidaria en edificios y bienes públicos estatales, con el objetivo de preservar la neutralidad del Estado y evitar el uso de recursos públicos para fines partidarios o personales".
Y agregaron: "Ahora quieren apretar a los y las trabajadoras ante la falta de militancia propia".
"Le recordamos al presidente y la ministra que nosotros y nosotras trabajamos para el Estado, no para el Gobierno" concluye el comunicado difundido desde ATE Capital.
En tanto, ayer Karina Milei, presidenta de La Libertad Avanza (LLA), y el principal operador de la fuerza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, encabezaron un encuentro clave en la Casa Rosada para aceitar el operativo de fiscalización electoral y ajustar la estrategia para los últimos días de campaña antes de los comicios del próximo domingo.
Y "casualmente" hoy comenzaron a apretar a los estatales.
El cónclave, que comenzó a las 14 y se extendió durante más de tres horas, congregó a figuras centrales de LLA en un contexto especial: el territorio bonaerense es considerada determinante tras la dura derrota que sufrió el oficialismo en la jornada electoral anterior.
