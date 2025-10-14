Cristina Kirchner recibió en San José 1111 al titular de ATE: "Nueva estatalidad"

“Durante el encuentro surgió como preocupación el deterioro de los ingresos del sector público y la aparición de fenómenos nuevos como son los asalariados formales pobres y el pluriempleo. Hemos coincidido en que la estrategia defensiva no alcanza y que tenemos que repensar cómo se va a reconstruir la nación una vez que este Gobierno concluya. La gestión que lo suceda estará fuertemente condicionada. También acordamos que tenemos que desandar años de estigmatización sobre el empleo público. En el tiempo que viene, el Estado tiene que recuperar cercanía”, agregó el dirigente de ATE Nacional.

Respecto a la situación judicial de la titular del Partido Justicialista, Aguiar expresó que “volvimos a manifestar nuestra solidaridad con su detención ilegal y seguimos exigiendo su inmediata libertad”.

El referente estatal también aseguró: “La vimos muy bien, muy comprometida y sintiendo como propios todos los padecimientos del pueblo”.