Lilia Lemoine y un nuevo papelón en la calle: "Les aviso que los voy a denunciar"

Independientemente de los insultos, en el video se aprecia que es la diputada quien persigue a los hombres y no a la inversa. De hecho, el clip se viralizó en redes sociales y los internautas liquidaron a la libertaria: "Dale, ahí te pasan los datos Lili. Se te ve muy sana de paso", le contestó un usuario de X, en relación a la denuncia de la que habla Lemoine.

Otros, en tanto, indicaron: "Es 'acoyo casejero'. No. Son ciudadanos expresándose en libertad. Sos diputada, nos debés todas las explicaciones que se te pidan"; "Pero ¿vos no estabas a favor del acoso callejero? ¿Te colgás del feminismo cuando te conviene? ¿O cómo es?"; "¿Y la señora a la que vos atacaste porque te estaba filmando como vos hacés con todo el mundo cómo puede proceder? Porque vos no sos una ciudadana común y corriente", fueron sólo algunos de los mensajes.