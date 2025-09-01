ATE levantó el paro tras la liberación de su secretario general en Córdoba
"Nos quieren mansos y obedientes, pero no van a poder. Los vamos a seguir confrontando", manifestó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció la liberación del secretario general de la seccional Córdoba, Federico Giuliani, y levantó el paro nacional que iba a tener lugar este martes.
""ÚLTIMO MOMENTO!!! LIBERARON AL SECRETARIO GENERAL DE ATE CÓRDOBA, FEDERICO GIULIANI!!! ATE LEVANTA EL PARO NACIONAL DE MAÑANA!!! Triunfó la lucha de todos los estatales!!! Tenemos que agradecer al país que se movilizó. Vamos a dejar sin efecto la medida de fuerza nacional que teníamos prevista para mañana. ", escribió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, en su cuenta de X.
Y señaló: "Vamos a seguir enfrentando la criminalización de la protesta social de Javier Milei, Martín Llaryora y en todo el país. Quedó demostrada la aberración jurídica que nos tocó enfrentar por estos días. Fue el Juzgado de Control el que advirtió que la detención era irrazonable y arbitraria".
"Nos quieren disciplinar, nos quieren mansos y obedientes pero no van a poder. Los vamos a seguir confrontando. En el Estado queremos salarios dignos y estabilidad laboral para todos. Hasta que eso no suceda, no vamos a parar de pelear. SIEMPRE TUVIMOS RAZÓN!! CON ATE NO SE JODE!! FELICITACIONES CÓRDOBA!!!", afirmó.
Gendarmería reprimió a trabajadores de ATE en Córdoba
Gendarmería reprimió este sábado a trabajadores de ATE que se manifestaban contra la presencia del presidente, Javier Milei, en Córdoba.
Los efectivos de la fuerza de seguridad federal arrojaron gases lacrimógenos a los empleados que cortaban el acceso al aeropuerto de la capital provincial.
La protesta de ATE comenzó a las 8 de la mañana en los accesos del Aeropuerto de Córdoba en el marco de la llegada del presidente, quien visitará la provincia para celebrar el 214° aniversario de la Revolución de Mayo junto al gobernador Martín Llaryora. Con el correr de los minutos, Gendarmería se presentó en el lugar y logró liberar dos carriles.
VIDEO: así fue la represión de Gendarmería en Córdoba
El secretario general de la organización sindical, Rodolfo Aguiar, indicó a la prensa que van a profundizar la protesta para “declarar persona no grata al presidente Milei. Tiene que saber que no es bienvenido en esta provincia y en ninguna otra. Lo de Misiones es un anticipo de lo que va a empezar a pasar en toda la Argentina”.
“Tendrá que ver si puede pasar o no por acá. A los estatales nos está despidiendo, está cerrando los organismos en los que trabajamos, a ver si todavía piensa que lo tenemos que felicitar”, sostuvo Aguiar. Por su parte, Federico Giuliani, secretario general de ATE, precisó que “hay malestar” y que llegó junto a 164 cordobeses que fueron despedidos y que pertenecen a la agrupación.
