ATE levantó el paro tras la liberación de su secretario general en Córdoba

Gendarmería reprimió a trabajadores de ATE en Córdoba

Gendarmería reprimió este sábado a trabajadores de ATE que se manifestaban contra la presencia del presidente, Javier Milei, en Córdoba.

Los efectivos de la fuerza de seguridad federal arrojaron gases lacrimógenos a los empleados que cortaban el acceso al aeropuerto de la capital provincial.

La protesta de ATE comenzó a las 8 de la mañana en los accesos del Aeropuerto de Córdoba en el marco de la llegada del presidente, quien visitará la provincia para celebrar el 214° aniversario de la Revolución de Mayo junto al gobernador Martín Llaryora. Con el correr de los minutos, Gendarmería se presentó en el lugar y logró liberar dos carriles.

VIDEO: así fue la represión de Gendarmería en Córdoba

El secretario general de la organización sindical, Rodolfo Aguiar, indicó a la prensa que van a profundizar la protesta para “declarar persona no grata al presidente Milei. Tiene que saber que no es bienvenido en esta provincia y en ninguna otra. Lo de Misiones es un anticipo de lo que va a empezar a pasar en toda la Argentina”.

“Tendrá que ver si puede pasar o no por acá. A los estatales nos está despidiendo, está cerrando los organismos en los que trabajamos, a ver si todavía piensa que lo tenemos que felicitar”, sostuvo Aguiar. Por su parte, Federico Giuliani, secretario general de ATE, precisó que “hay malestar” y que llegó junto a 164 cordobeses que fueron despedidos y que pertenecen a la agrupación.

