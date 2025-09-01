PAMI rechazó las acusaciones de sobreprecios en compra de lentes intraoculares

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodoaguiar/status/1962463223195590747&partner=&hide_thread=false MUY GRAVE!!

ATE DENUNCIA ALARMANTES SOBREPRECIOS Y CORRUPCIÓN EN PAMI!!



QUINTUPLICARON LOS PRECIOS COMPRANDO LENTES INTRAOCULARES POR 80 MIL MILLONES DE PESOS!!



Desde el sindicato hemos comprobado la existencia de sobreprecios y el pago de retornos en la adquisición que la obra… pic.twitter.com/j18AnRVulS — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) September 1, 2025

Denuncia por sobreprecios: qué dijeron desde PAMI

Según explicaron fuentes de PAMI, antes se pagana un valor genérico sin controles estrictos, lo que habilitaba a los oftalmólogos a elegir el lente a su criterio e incluso a cobrar copagos indebidos.

Ante esta situación, se aplicó un esquema fijo con estándares que obligan a utilizar lentes de mayor rango, viscoelásticos individuales, inyectores descartables y trazabilidad con el fin de garantizar transparencia en la adquisición.

“Hoy PAMI no paga de más, paga lo que corresponde para una cirugía segura”, remarcaron desde el organismo. Según detallaron, si bien el costo estimado de un kit completo asciende a $188.635, pero tras la licitación se paga $160.000 por volumen y negociación. El paquete incluye la lente intraocular, el gel viscoelástico, el inyector estéril y el código de trazabilidad.

Según el PAMI, otros financiadores del sistema estarían abonando cifras más altas por el mismo producto. A modo de ejemplo, mencionaron que la obra social del Poder Judicial paga $740.000, mientras que prepagas como OSDE pagan hasta $1.148.016. Sostuvieron que en PAMI el costo total de lente más práctica asciende a $565.000.

“Con el nuevo modelo hay más seguridad, control y transparencia”, remarcaron tras la denuncia pública.

En cuanto a la calidad, según NA, fuentes del organismo señalaron que hubo un evento adverso con una lente de un proveedor puntual, lo que motivó un pedido de reemplazo preventivo mientras se realizan las pericias para determinar si se trató de una falla del insumo o de impericia médica.