Protesta en el Hospital Bonaparte: denuncian faltante de medicamentos y cierre de servicios
Trabajadores del centro de salud realizan un “ruidazo” ante el “vaciamiento” de la institución.
Trabajadores del Hospital Laura Bonaparte realizan este viernes una nueva protesta en la puerta del establecimiento. Según denunciaron, hay falta de personal en las guardias, se produjo el cierre de algunos servicios, se registraron renuncias y hay una carencia de medicamentos.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a “ruidazo” para este viernes desde las 13 en Combate de los Pozos 2133, donde se sitúa el hospital. "Unidos contra el vaciamiento del Estado: renuncias, guardias sin personal, cierre de servicios y falta de medicación", sentenciaron.
Según denunciaron desde el hospital, "al día de hoy, (27 de agosto de 2025, a 3 meses de iniciado el nuevo expediente) aún no contamos con novedades acerca de la fecha tentativa de ingreso de la medicación", la cual, aseguran, se solicitó el 19 de febrero de 2025.
En la presentación que el Hospital le hizo al Poder Ejecutivo Nacional se detalla que "con el objetivo de asegurar la continuidad de los tratamientos instaurados, se realizó oportunamente el pedido de licitación semestral el día 19 de febrero de 2025, de todos los medicamentos incluidos en nuestro vademécum institucional necesarios para cubrir el consumo del segundo semestre del año en curso”.
“Esta anticipación obedeció a los plazos estimados de tres meses inherentes a los procesos licitatorios para la adquisición de medicamentos", agregaron.
Pese a esto, "dicho pedido fue rechazado un mes después de realizada la solicitud, el 20 de marzo de 2025, según lo dispuesto en la Nota NO-2025-27489239-APN-HNRESMYA#MS (con fecha 17 de marzo de 2025)", denuncian desde la institución.
Ante esta situación, desde el hospital volvieron a realizar una solicitud el 1 de abril por "la adquisición bajo la modalidad de compra directa de los siete insumos considerados más críticos en ese momento, incluyendo las presentaciones de clozapina de 25 mg y 100 mg, tramadol comprimidos, atropina colirio, clotiapina 40 mg, desvenlafaxina 50 mg y trifluoperazina 10 mg. Dicha compra pretendía cubrir las necesidades de los insumos críticos hasta tanto se gestione la licitación semestral".
El Hospital Bonaparte fue intervenido por el Gobierno en enero de este año "para asegurar el normal funcionamiento y la continuidad de los servicios y de los tratamiento de los pacientes", según sostuvo el ministro de Salud, Mario Lugones.
"La medida forma parte del Plan de reestructuración que avanzó con la readecuación de la dotación del Hospital sin modificar las funciones que se realizaban en la institución y siempre con el objetivo de que la atención a los pacientes esté asegurada", agregó Lugones en el comunicado.
