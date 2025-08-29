Protesta en el Hospital Bonaparte: denuncian faltante de medicamentos y cierre de servicios

“Esta anticipación obedeció a los plazos estimados de tres meses inherentes a los procesos licitatorios para la adquisición de medicamentos", agregaron.

protesta hospital bonaparte

Pese a esto, "dicho pedido fue rechazado un mes después de realizada la solicitud, el 20 de marzo de 2025, según lo dispuesto en la Nota NO-2025-27489239-APN-HNRESMYA#MS (con fecha 17 de marzo de 2025)", denuncian desde la institución.

Ante esta situación, desde el hospital volvieron a realizar una solicitud el 1 de abril por "la adquisición bajo la modalidad de compra directa de los siete insumos considerados más críticos en ese momento, incluyendo las presentaciones de clozapina de 25 mg y 100 mg, tramadol comprimidos, atropina colirio, clotiapina 40 mg, desvenlafaxina 50 mg y trifluoperazina 10 mg. Dicha compra pretendía cubrir las necesidades de los insumos críticos hasta tanto se gestione la licitación semestral".

El Hospital Bonaparte fue intervenido por el Gobierno en enero de este año "para asegurar el normal funcionamiento y la continuidad de los servicios y de los tratamiento de los pacientes", según sostuvo el ministro de Salud, Mario Lugones.

"La medida forma parte del Plan de reestructuración que avanzó con la readecuación de la dotación del Hospital sin modificar las funciones que se realizaban en la institución y siempre con el objetivo de que la atención a los pacientes esté asegurada", agregó Lugones en el comunicado.