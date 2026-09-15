ATE pide un examen médico de Javier Milei por "psicosis" y "desequilibrios evidentes"
Así lo reveló Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, con un extenso texto, donde pone en duda "la capacidad" de Milei para "ejercer su cargo".
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que presentará un pedido formal para que se le realice un examen médico al presidente Javier Milei. El objetivo del gremio es evaluar el estado de salud mental del mandatario y verificar si se encuentra en condiciones idóneas para continuar al frente del Poder Ejecutivo.
La iniciativa impulsada por el sindicato de los empleados públicos busca que profesionales de la salud certifiquen oficialmente la aptitud psicológica y emocional del jefe de Estado para el ejercicio de sus funciones institucionales. Desde el gremio argumentan que la capacidad para tomar decisiones que afectan al conjunto de la sociedad debe ser garantizada mediante controles de rutina en la máxima magistratura del país.
Se espera que en los próximos días la conducción nacional de ATE precise la vía legal y el organismo ante el cual radicará la solicitud, una medida que promete añadir un nuevo foco de tensión en la ya tirante relación entre el Gobierno y los sindicatos estatales.
El mensaje de Rodolfo Aguiar, secretario de ATE, sobre el pedido de examen médico a Milei
El secretario general del gremio de estatales indicó: "ATE exigirá un examen médico para conocer el estado de salud del presidente. ¡Los desequilibrios del presidente son muy evidentes!", comenzó en un fuerte descargo que realizó en redes sociales, adjuntando el escrito dirigido a la Jefatura de Gabinete de ministros.
"No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que @JMilei padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo", continuó con su mensaje dirigido al Gobierno y a los argentinos.
Y cuestionó: "Es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado".
"Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda. Además, es muy peligroso porque en el caso de Milei, es quien encabeza la administración pública nacional. Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función", sostuvo.
Y sumó: "Porque si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas. La mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos. Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también exámenes psicofísicos a todos los cargos electivos a partir del año que viene. Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a pasar", concluyó.
El escrito que ATE presentó ante la Jefatura de Gabinete y Presidencia de la Nación
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