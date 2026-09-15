Javier Milei promulgó la ley que aprobó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur

Javier Milei

Para supervisar la aplicación de las reglas de origen y el acceso a mercados, se constituirá un Subcomité de Comercio de Bienes y Reglas de Origen. Este organismo coordinará las consultas técnicas y formulará recomendaciones ante posibles diferencias en la clasificación arancelaria.

Desde la Cancillería, destacaron que el acuerdo trasciende el intercambio de bienes. El vínculo con Singapur, poseedor de un fondo de inversiones con activos cercanos a los 100 mil millones de dólares, resulta clave para captar capitales en provisión de minerales y fuentes de energía. Asimismo, el capítulo específico de inversiones garantiza condiciones de seguridad jurídica superiores a otros tratados vigentes.

Ley 27.819:

Decreto 1010/2026: