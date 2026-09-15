Javier Milei promulgó la ley que aprobó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur
El tratado que promulgó Javier Milei contempla cerca de una veintena de acuerdos sobre bienes, servicios, inversiones, compras públicas y comercio electrónico.
El gobierno de Javier Milei promulgó este martes la Ley 27.819 mediante la cual el Congreso ratificó el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la República de Singapur. Este pacto representa el primer acuerdo comercial formal del bloque sudamerciano con un país del sudeste asiático y busca consolidar una plataforma de inversiones estratégica para el desarrollo económico nacional.
El tratado, suscripto el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro, Brasil, establece una zona de libre comercio para bienes y servicios. El marco normativo se alinea con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), promoviendo la competencia leal y apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas.
De acuerdo con lo dispuesto, la desgravación arancelaria se organizará mediante un cronograma escalonado. El Mercosur implementará categorías que van desde la eliminación total de aranceles tras la entrada en vigor, hasta plazos de 15 años para sectores específicos, prohibiendo nuevos aumentos impositivos sobre los bienes originarios.
El acuerdo introduce medidas como la entrada libre de aranceles para muestras de valor insignificante, la admisión temporal para equipos profesionales, bienes de ferias y materiales de transporte, con suspensión de tributos y la simplificación de los trámites para bienes destinados a reparación, permitiendo su reingreso siempre que mantengan su función original.
Asimismo se levantaron las restricciones cuantitativas injustificadas y establecieron pautas estrictas para las licencias de importación y exportación. En caso de medidas restrictivas sobre productos alimentarios críticos, las partes deberán notificar con antelación y responder consultas técnicas en plazos máximos de 30 días.
Para supervisar la aplicación de las reglas de origen y el acceso a mercados, se constituirá un Subcomité de Comercio de Bienes y Reglas de Origen. Este organismo coordinará las consultas técnicas y formulará recomendaciones ante posibles diferencias en la clasificación arancelaria.
Desde la Cancillería, destacaron que el acuerdo trasciende el intercambio de bienes. El vínculo con Singapur, poseedor de un fondo de inversiones con activos cercanos a los 100 mil millones de dólares, resulta clave para captar capitales en provisión de minerales y fuentes de energía. Asimismo, el capítulo específico de inversiones garantiza condiciones de seguridad jurídica superiores a otros tratados vigentes.
Ley 27.819:
Decreto 1010/2026:
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