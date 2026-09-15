Abogados de Cristina Kirchner brindan este martes un anuncio clave la presentación ante la ONU
Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego convocaron a los medios este martes por la tarde en el centro porteño, para informar detalles sobre la causa.
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner convocó a una conferencia de prensa para este martes a las 15 horas en el NH Hotel con el objetivo de difundir información de relevancia vinculada al reclamo formal presentado en julio ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra la sentencia dictada por la Justicia argentina en la denominada causa Vialidad.
La cita fue fijada por los letrados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes darán a conocer los ejes centrales de la comunicación individual presentada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
En aquel escrito, los defensores documentaron un total de ocho violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cometidas durante el proceso judicial que derivó en la condena y en su posterior inhabilitación electoral.
Los cuestionamientos al proceso judicial contra Cristina Kirchner
En la presentación elevada al organismo internacional, los representantes legales de la exmandataria sostuvieron de manera categórica que el juicio constituyó una afectación flagrante de múltiples garantías constitucionales, remarcando que "el proceso tuvo como finalidad la proscripción electoral" de Kirchner para "impedir su candidatura en futuras elecciones" mediante una sanción que calificaron como una restricción indebida de sus derechos políticos.
Asimismo, el documento cuestiona la legalidad técnica del fallo al argumentar que se le atribuyó a la exjefa de Estado la responsabilidad sobre actos administrativos ajenos a sus competencias constitucionales y que la sentencia se basó en la rúbrica del Decreto 54/2009, el cual continúa plenamente vigente.
La conferencia de este martes servirá para ampliar el alcance internacional de la estrategia defensiva frente al encarcelamiento y la inhabilitación perpetua que pesan sobre la referente política.
Detalles de la presentación de Cristina Kirchner
Cristina Kirchner llevó su condena en la causa Vialidad al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A través de una comunicación individual presentada en el marco del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la ex presidenta denunció que el proceso judicial tuvo como objetivo impedir su participación electoral y reclamó medidas cautelares urgentes, entre ellas la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En la presentación, la defensa sostiene que el juicio por el caso Vialidad constituyó una violación de múltiples garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y afirma que “el proceso tuvo como finalidad la proscripción electoral de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner”, mientras que “la condena perseguía impedir su candidatura en futuras elecciones” y que “la inhabilitación perpetua constituye una restricción indebida de sus derechos políticos”.
El documento también cuestiona la legalidad de la condena. Entre otros puntos, sostiene que a la ex mandataria “se atribuyó la responsabilidad de actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente”, que la sentencia “se basó en la firma del Decreto 54/2009, todavía vigente” y que “se impidió una adecuada defensa”.
Otro de los ejes de la denuncia contra el Estado argentino advierte la falta de imparcialidad de los tribunales que intervinieron en la causa.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario