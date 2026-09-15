El Gobierno ampliará las denuncias contra empresas que operen en las Islas Malvinas

El anuncio se produce luego de que Javier Milei realizara una cadena nacional, donde se refirió a la causa Malvinas y asegurara que su administración utilizará "todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía".

En tanto, este lunes, los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, de la organización Reset Republicano, presentaron una denuncia ante la Justicia Federal en lo Penal Económico por "contrabando pesquero" contra empresas internacionales que operan en el mar argentino con permisos otorgados por las autoridades británicas en el área de las Islas Malvinas.