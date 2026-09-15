El Gobierno ampliará las denuncias contra empresas que operen en las Islas Malvinas
El vocero Adrián Ravier confirmó que la medida alcanzará a compañías y particulares que desarrollen actividades que vulneren la soberanía argentina.
El Gobierno nacional ampliará las denuncias judiciales contra empresas y particulares que desarrollen actividades en las Islas Malvinas que vulneren los derechos y la soberanía sobre el territorio nacional.
"Se va a ampliar la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías. El Gobierno nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para sancionar e impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos y la soberanía de la Argentina sobre las islas", aseveró el vocero presidencial, Adrián Ravier, este martes en conferencia de prensa.
Además, se refirió a la construcción de la base naval en Tierra del Fuego y destacó las funciones estratégicas que tendrá la nueva infraestructura para la presencia argentina en el Atlántico Sur: "La base va a incorporar diversas funciones logísticas relevantes. Por un lado, será un punto logístico estratégico para la proyección argentina al Atlántico Sur que permitirá vigilar y controlar mejor nuestros recursos naturales y nuestra soberanía".
"Brindará apoyo a la logística desplegada en la Antártida. Va a proveer a nuestro país protección naval y aérea con un avión de patrulla marítima P3 Orión y los nuevos aviones F-16", precisó
El funcionario también resaltó: "La base va a traer beneficios económicos. Contará con muelles comerciales y civiles que desarrollarán una región donde hoy los buques sufren demoras para amarrar debido a la falta de capacidad". En esa línea, agregó que la infraestructura "desempeñará un papel importante en la protección de los objetivos estratégicos en el sur del país como Vaca Muerta".
El anuncio se produce luego de que Javier Milei realizara una cadena nacional, donde se refirió a la causa Malvinas y asegurara que su administración utilizará "todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía".
En tanto, este lunes, los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, de la organización Reset Republicano, presentaron una denuncia ante la Justicia Federal en lo Penal Económico por "contrabando pesquero" contra empresas internacionales que operan en el mar argentino con permisos otorgados por las autoridades británicas en el área de las Islas Malvinas.
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