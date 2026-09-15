Se derrumba la recaudación y Javier Milei y Luis Caputo le vuelven a subir los impuestos a las PyMEs

Luis Caputo y Javier Milei

La propia CNV había ampliado meses atrás la utilización de cheques electrónicos en estas operaciones. Ahora vuelve a restringir los mecanismos disponibles para empresas e inversores y obliga a utilizar una modalidad que amplía indirectamente la base alcanzada por un impuesto que el Gobierno necesita sostener ante la caída de los recursos fiscales.

Se derrumba la recaudación

La decisión llega en un contexto de sostenido deterioro en la recaudación, que acumuló en los primeros ocho meses de 2026 una caída real interanual del 3,8%, según estimaciones del IARAF en base a datos de la ARCA. En agosto quedó prácticamente estancada en términos reales y varios impuestos vinculados al mercado interno registraron retrocesos.

El propio impuesto al cheque mostró un desempeño particularmente negativo: recaudó 1,52 billones de pesos durante agosto y creció apenas 21,5% nominal interanual, frente a una inflación del 33,5% en el mismo período. Esto equivale a una caída real cercana al 9% respecto a agosto del año pasado.

El mayor cobro del impuesto al cheque supondrá un nuevo golpe para las pymes, que ya de por sí enfrentan un escenario adverso. En lo que va del año, las ventas minoristas de este segmento cayeron un 2,4% acumulado, según cifras de la CAME, mientras que desde el inicio del gobierno de Milei cerraron más de 33 mil empresas, la mayor parte de ellas PyMEs.

Resolución General 1166/2026: