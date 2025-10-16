Atentado contra Juan Manuel Urtubey: balearon su camioneta

image

De acuerdo con el medio local El Tribuno, la denuncia penal fue radicada horas más tarde en la Comisaría N° 101 de San Lorenzo, por Carlos María García Bes, chofer y secretario de Urtubey, quien manejaba la Toyota Hilux color gris, perteneciente a “Frigorífico del NOA S.A.”, empresa cuyo titular es el propio exgobernador.

Según el acta, el conductor manifestó que de un momento a otro se produjo un impacto de bala contra la ventana trasera izquierda, lo que provocó la rotura total del vidrio. El denunciante dejó constancia expresa de que el daño fue provocado por un disparo de arma de fuego, desestimando la posibilidad de que se tratara de un simple impacto de proyectil. P

ese a la gravedad del hecho y el riesgo inherente, las autoridades confirmaron que la totalidad de los ocupantes resultaron ilesos. En tanto, la Fiscalía Penal de San Lorenzo tomó intervención en la causa, que fue caratulada inicialmente como “Daños” y busca identificar a los autores del disparo.