El mensaje de Axel Kicillof por el Día de la Lealtad Peronista: "80 años de amor"

La convocatoria fue difundida días atrás por la cuenta “Argentina con Cristina”, un espacio multisectorial que impulsa la campaña “Cristina Libre”, destinada a denunciar lo que consideran una persecución judicial en su contra. En el comunicado oficial, los organizadores sostienen que la movilización busca “recuperar la épica de un pueblo que se organiza frente a los ataques a sus derechos”, al tiempo que remarcan paralelismos entre la historia de Perón y la situación actual de la ex presidenta.

peron.jpg

“Ochenta años después, el peronismo vuelve a convocar al conjunto del pueblo argentino frente a una realidad que repite viejos ataques a los derechos conquistados: recortes laborales y jubilatorios, precarización del trabajo, vaciamiento del Estado, entrega de recursos nacionales y desprecio por la salud y la educación públicas”, expresa el texto difundido en redes sociales.

La caravana parte desde distintos puntos del país y confluirá en la calle San José 1111, donde la ex mandataria cumple, bajo el beneficio de la prisión domiciliaria, con la pena que le impuso la Justicia en la denominada Causa Vialidad.

Perón.jpg Juan Domingo Perón

La movilización promete convertirse en uno de los actos políticos más fuertes del año, con epicentro en una fecha cargada de historia y en un contexto de tensiones políticas y judiciales.