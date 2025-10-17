El mensaje de Axel Kicillof por el Día de la Lealtad Peronista: "80 años de amor"
El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof celebró este viernes el Día de la Lealtad en sus cuentas en las redes sociales con un video de poco menos de dos minutos en los que repasa distintos hitos del peronismo desde su surgimiento el 17 de octubre de 1945.
En las imágenes, el mandatario bonaerense traza claros paralelismos entre los derechos ganados a partir del primer gobierno de Juan Domingo Perón y los alcanzados y/o recuperados en las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en Nación y la suya propia en la provincia de Buenos Aires.
En esa línea se puede ver, en simultáneo, en aquel entonces y más acá en el tiempo después de 2003 la entrega de viviendas sociales, la inauguración de escuelas, la recuperación de los trenes, la apuesta por Aerolíneas Argentinas, por el desarrollo energético del país, el derecho al turismo social y otros hitos del peronismo.
Bajo la consigna “Leales de Corazón”, distintas agrupaciones políticas y sociales convocaron a una caravana nacional para este viernes, el el marco del 80 aniversario del Día de la Lealtad, aquel 17 de octubre de 1945 en el que una multitud obrera y sindical exigió la liberación de Juan Domingo Perón, dando origen al movimiento justicialista.
La convocatoria fue difundida días atrás por la cuenta “Argentina con Cristina”, un espacio multisectorial que impulsa la campaña “Cristina Libre”, destinada a denunciar lo que consideran una persecución judicial en su contra. En el comunicado oficial, los organizadores sostienen que la movilización busca “recuperar la épica de un pueblo que se organiza frente a los ataques a sus derechos”, al tiempo que remarcan paralelismos entre la historia de Perón y la situación actual de la ex presidenta.
“Ochenta años después, el peronismo vuelve a convocar al conjunto del pueblo argentino frente a una realidad que repite viejos ataques a los derechos conquistados: recortes laborales y jubilatorios, precarización del trabajo, vaciamiento del Estado, entrega de recursos nacionales y desprecio por la salud y la educación públicas”, expresa el texto difundido en redes sociales.
La caravana parte desde distintos puntos del país y confluirá en la calle San José 1111, donde la ex mandataria cumple, bajo el beneficio de la prisión domiciliaria, con la pena que le impuso la Justicia en la denominada Causa Vialidad.
La movilización promete convertirse en uno de los actos políticos más fuertes del año, con epicentro en una fecha cargada de historia y en un contexto de tensiones políticas y judiciales.
