La verdad detrás del conflicto entre Valentina Cervantes y Wanda Nara: "Ella sabe..."
Ximena Capristo en SQP dio a conocer el motivo por el que la mujer de Enzo Fernández no se lleva bien con la conductora de Masterchef.
En los últimos días empezó a correr con fuerza el rumor de que Wanda Nara y Valentina Cervantes (pareja de Enzo Fernández) no se llevarían nada bien. Y ahora, con nuevos detalles que salieron al aire, la cosa parece calentarse cada vez más.
Todo arrancó cuando Ángel de Brito tiró la bomba en su programa: “Valu Cervantes siente que Wanda la quiere gastar y ella dice: 'No soy ninguna b..., calmate'. Es educada, pero tiene carácter", aseguró el conductor, dejando claro que entre ellas no hay buena onda.
Pero lo más picante llegó en Sálvese quien pueda, cuando Ximena Capristo contó al aire una información que dejó a todos helados: “Me llega un mensajito de alguien que conoce mucho a Valu Cervantes, la mujer de Enzo Fernández. Y me dice que ella sabe que Wanda le escribía a Enzo”, lanzó, sin filtro.
La reacción de Yanina Latorre no tardó: “¿Qué? ¿Mientras estaba con Mauro Icardi o cuando se estaba separando?”, preguntó con sorpresa. A lo que Capristo agregó, sin entrar en detalles: “No sé la situación ni el momento, pero sí ella sabe muy bien, Valu, que Wanda se mandó varios mensajes con Enzo”.
Desde el panel, Majo Martino no se quedó atrás: “Y yo aceptaría para cobrármela en vivo”, tiró divertida. Yanina, fiel a su estilo, cerró con todo: “Yo me la cobro. Le preguntaría: '¿Por qué le escribías mi marido?'”.
Por ahora, ni Wanda ni Valentina dijeron nada públicamente. Pero con esta data, el enfrentamiento va a encenderse al igual que lo hicieron las hornallas de la cocina más famosa del mundo.
Cómo y a qué hora ver MasterChef Celebrity
La tercera emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver de lunes a jueves, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la performance con sus coaches y la gran coronación del campeón de esta temporada.
