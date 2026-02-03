Atentado a Cristina Kirchner: el celular de Sabag Montiel registró actividad cuando ya estaba detenido
Un peritaje reveló que el teléfono del autor del ataque se conectó a una red WiFi y tuvo movimientos en la zona del Abasto, antes de quedar bajo custodia judicial.
En el marco de la investigación por el atentado a Cristina Kirchner, un peritaje de Gendarmería determinó que el teléfono celular de Fernando Sabag Montiel registró actividad en el Shopping Abasto cuando ya se encontraba detenido. Ante esto, la Justicia dispuso nuevas medidas para establecer quién tuvo en su poder el dispositivo durante ese lapso, considerado clave para la causa.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó profundizar el análisis a partir de un informe técnico sobre material forense remitido por el Tribunal Oral Federal. El estudio fue presentado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Ministerio Público Fiscal, y ya fue incorporado al expediente.
Atentado a Cristina Kirchner: la actividad del teléfono tras la detención
El atentado ocurrió la noche del jueves 1 de septiembre de 2022. A las 20.52, cuando Sabag Montiel se abrió paso entre la militancia y apuntó con un arma de fuego a la expresidenta, por entonces vicepresidenta; gatilló, pero el disparo no salió.
Ocho minutos más tarde, a las 21, fue reducido y detenido por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA). Sin embargo, el informe pericial señala que a las 22.38 el teléfono del acusado registró actividad: se conectó a la red inalámbrica del shopping Abasto y recibió un correo electrónico de validación. Cerca de la medianoche, además, se detectó la eliminación de datos vinculados a su cuenta de Instagram.
La reconstrucción de esta secuencia evidencia que pasaron casi tres horas desde el atentado hasta que el teléfono fue resguardado formalmente por la Justicia. Recién a las 00.23 del 2 de septiembre se firmó el acta de custodia del dispositivo.
Atentado a Cristina Kirchner: irregularidades en la custodia del dispositivo
Las falencias en el procedimiento quedaron expuestas en las declaraciones testimoniales, que presentan contradicciones sobre aspectos centrales, como por ejemplo: si el celular estaba encendido o apagado, si permaneció en manos del acusado y si presentaba daños visibles, todos datos relevantes para un análisis forense adecuado.
Además, algunos testigos que participaron de la custodia del teléfono y efectivos de Gendarmería involucrados denunciaron haber recibido amenazas.
Por el intento de magnicidio, Sabag Montiel fue condenado en octubre del 2025 a 14 años de prisión por homicidio agravado en grado de tentativa, cometido con un arma de fuego sin autorización legal. A esa pena se sumó la condena por tenencia y distribución de material de explotación sexual de niños y niñas menores de 13 años.
En la misma causa, el Tribunal Oral Federal Nº6 condenó a Brenda Elizabeth Uliarte, expareja de Sabag Montiel, a 8 años de prisión como partícipe necesaria del intento de asesinato, más dos meses por coautoría en la tenencia ilegítima de un documento nacional de identidad ajeno. En tanto, Nicolás Carrizo, el tercer imputado, fue absuelto.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario