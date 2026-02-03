Atentado a Cristina Kirchner: el celular de Sabag Montiel registró actividad cuando ya estaba detenido

La reconstrucción de esta secuencia evidencia que pasaron casi tres horas desde el atentado hasta que el teléfono fue resguardado formalmente por la Justicia. Recién a las 00.23 del 2 de septiembre se firmó el acta de custodia del dispositivo.

Atentado a Cristina Kirchner: irregularidades en la custodia del dispositivo

Las falencias en el procedimiento quedaron expuestas en las declaraciones testimoniales, que presentan contradicciones sobre aspectos centrales, como por ejemplo: si el celular estaba encendido o apagado, si permaneció en manos del acusado y si presentaba daños visibles, todos datos relevantes para un análisis forense adecuado.

Además, algunos testigos que participaron de la custodia del teléfono y efectivos de Gendarmería involucrados denunciaron haber recibido amenazas.

Por el intento de magnicidio, Sabag Montiel fue condenado en octubre del 2025 a 14 años de prisión por homicidio agravado en grado de tentativa, cometido con un arma de fuego sin autorización legal. A esa pena se sumó la condena por tenencia y distribución de material de explotación sexual de niños y niñas menores de 13 años.

En la misma causa, el Tribunal Oral Federal Nº6 condenó a Brenda Elizabeth Uliarte, expareja de Sabag Montiel, a 8 años de prisión como partícipe necesaria del intento de asesinato, más dos meses por coautoría en la tenencia ilegítima de un documento nacional de identidad ajeno. En tanto, Nicolás Carrizo, el tercer imputado, fue absuelto.