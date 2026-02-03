A qué hora llega el tormentón de hielo que bajará la temperatura a menos de 20 grados en Buenos Aires
Tras una ola de calor, se espera un brusco cambio. El alivio térmico vendrá acompañado de un tormentón de lluvias intensas para el final de la semana.
La ola de calor que sofoca a la Ciudad de Buenos Aires tiene las horas contadas. Según los últimos datos del servicio meteorológico, un tormentón traerá el ansiado alivio, pero lo hará con fenómenos intensos que podrían incluir caída de agua y fuertes vientos.
Para este martes 3 de febrero, se espera una jornada agobiante con una máxima de 36°C y cielo con nubes y claros, manteniendo la sensación térmica en niveles extremos durante la tarde. El miércoles continuará con calor, alcanzando los 31°C, pero la inestabilidad comenzará a ganar terreno hacia el jueves.
Cuándo llega el tormentón de hielo
El cambio drástico se sentirá el jueves 5 de febrero. Si bien la jornada arrancará calurosa con 33°C, hacia la tarde se prevén lluvias débiles que darán paso a tormentas más fuertes hacia la noche, con una probabilidad de precipitaciones del 70% y un acumulado estimado de 4.3 mm.
El pico del fenómeno ocurrirá durante la madrugada del viernes 6 de febrero, momento en el que se espera una tormenta con actividad eléctrica y vientos del sector sur. Este sistema será el responsable de desplomar la temperatura, llevando la mínima a 19°C, perforando así la barrera de los 20 grados por primera vez en varios días.
El fin de semana se presenta con excelentes condiciones: sábado y domingo tendrán cielo despejado y máximas agradables de entre 29°C y 30°C, ideales para disfrutar al aire libre ya sin el calor extremo.
