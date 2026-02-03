A qué hora llega el tormentón de hielo que bajará la temperatura a menos de 20 grados en Buenos Aires

image El tormentón de hielo llegará entre el jueves y el viernes

El pico del fenómeno ocurrirá durante la madrugada del viernes 6 de febrero, momento en el que se espera una tormenta con actividad eléctrica y vientos del sector sur. Este sistema será el responsable de desplomar la temperatura, llevando la mínima a 19°C, perforando así la barrera de los 20 grados por primera vez en varios días.