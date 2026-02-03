Renunció la directora del Museo Histórico Nacional por la polémica con Javier Milei por el sable de San Martín
María Inés Rodríguez Aguilar dejó el Museo Histórico Nacional en rechazo al traslado del sable. Había expresado su desacuerdo con la medida de Javier Milei.
La polémica por el destino del arma del Libertador sumó un nuevo capítulo institucional. La directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó su renuncia indeclinable tras confirmarse la decisión del Gobierno de trasladar el histórico Sable Corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo.
La licenciada en Historia y Archivista, quien había asumido la conducción en 2025 tras la gestión de Gabriel Di Meglio, decidió dar un paso al costado al manifestar su absoluto "desacuerdo" con la medida adoptada por el Poder Ejecutivo.
El decreto de Javier Milei que afecta al Museo Histórico Nacional
La salida de la funcionaria se precipitó este martes, luego de que el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, firmaran el decreto oficial que ordena la mudanza de la reliquia. El arma, símbolo máximo de la independencia, dejará la institución de Parque Lezama para regresar a manos del cuerpo de caballería creado por el propio San Martín.
Fuentes de la institución confirmaron que la decisión política de modificar la custodia del objeto histórico fue el detonante exclusivo de la dimisión.
