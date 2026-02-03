Renunció la directora del Museo Histórico Nacional por la polémica con Javier Milei por el sable de San Martín

El decreto de Javier Milei que afecta al Museo Histórico Nacional

La salida de la funcionaria se precipitó este martes, luego de que el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, firmaran el decreto oficial que ordena la mudanza de la reliquia. El arma, símbolo máximo de la independencia, dejará la institución de Parque Lezama para regresar a manos del cuerpo de caballería creado por el propio San Martín.