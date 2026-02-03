Omar Maturano ratificó el paro de trenes para este jueves: "Falta de seguridad"

milei motosierra

“Está todo roto, todo patas para arriba. Y los privados van a querer comprar los trenes, pero a un costo más barato porque no lo están cuidando. Una concesión es más barata donde los interesados pongan las reglas y no las ponga el Gobierno”, concluyó.

Paro de trenes

El sindicato La Fraternidad confirmó un paro de trenes de 24 horas para este jueves 5 de febrero ante la falta de avances en las negociaciones salariales con las empresas y el Gobierno nacional. La medida de fuerza, anunciada por la organización que agrupa a los maquinistas de trenes, apunta a presionar por una recomposición de haberes que el gremio considera insuficiente en el contexto inflacionario actual.

Omar Maturano.jpg Omar Maturano, secretario general del gremio ferroviario La Fraternidad

El cese de actividades está previsto para el jueves 5 de febrero, cuando todos los servicios ferroviarios de pasajeros —incluidos los urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires y los trenes de media y larga distancia— quedarán paralizados durante 24 horas si no se logra consensuar una oferta salarial superadora antes de esa fecha.

Desde La Fraternidad cuestionan que las propuestas presentadas hasta ahora no compensan la pérdida del poder adquisitivo que vienen arrastrando los trabajadores del sector. En ese sentido Maturan, señaló que las últimas ofertas del gobierno de Milei no respondieron a las expectativas de los operarios y que la medida de fuerza fue definida tras el fracaso en llegar a un acuerdo durante la última ronda de negociaciones.