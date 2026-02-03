Alerta por tormentas fuertes con granizo sacude y preocupa hoy martes a Buenos Aires: qué dice el SMN

Se prevén valores acumulados entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera varias jornadas con temperaturas elevadas, por ahora se mantienen las buenas condiciones del clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El inicio de la semana estuvo signado por una alerta amarillo por temperaturas extremas, y el martes se prevé con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 23 y 34 grados.