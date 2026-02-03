Alerta por tormentas fuertes con granizo sacude y preocupa hoy martes a Buenos Aires: qué dice el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un aviso para este martes por tormentas fuertes y granizo en diversas zonas del país.
En medio de la ola de calor, sigue este martes el clima inestable varias horas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una sorpresiva alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que alcanza a zonas de diferentes regiones del país, incluidas algunas de la provincia de Buenos Aires.
En este contexto, el SMN lanzó una alerta amarilla que afectaba este martes 3 de febrero para de la Costa bonaerense y del oeste de la Provincia. Incluso este lunes, Mar del Plata fue sacudido por un fuerte temporal.
Además, el aviso por fuertes precipitaciones alcanzaba a zonas de las provincias de La Pampa, San Luis, Mendoza y Formosa.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo, y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h.
Se prevén valores acumulados entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera varias jornadas con temperaturas elevadas, por ahora se mantienen las buenas condiciones del clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El inicio de la semana estuvo signado por una alerta amarillo por temperaturas extremas, y el martes se prevé con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 23 y 34 grados.
