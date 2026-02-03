Luis Majul se quedó mudo ante una insólita respuesta de Manuel Adorni sobre la pérdida de puestos de trabajo
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, hace apenas dos años, de perdieron más de 270 mil puestos de trabajo formales. El desafío de Manuel Adorni a las estadísticas y la realidad.
Las políticas económicas del gobierno de Javier Milei ya destruyeron más de 270 mil puestos de trabajo formales. Detrás de esta hecatombe están la destrucción del salario de los trabajadores que echó por tierra su capacidad de compra y la consecuente recesión económica, a la que sumó también la avalancha de productos importados, desde China principalmente, que están destruyendo la industria local. A pesar de ello, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, niega la destrucción de puestos de trabajo.
En diálogo con el vocero paraoficial del gobierno libertario, Luis Majul, el jefe de Gabinete defendió una vez más el rumbo del Gobierno a pesar de las estadísticas que dan cuenta del industricidio.
Consultado sobre el impacto de la avalancha de importaciones en el empleo local, Adorni salió al cruce de varios referentes del empresariado argentino que advierten que las políticas de Milei y Luis Caputo destruyen empleos formales.
“Vos vas y te comprás un jean acá y te cuesta 100 dólares. Importarlo te cuesta 25. Lo importás, dejás de comprarlo acá. ¿Explicame dónde se pierden puestos de trabajo?”, comenzó su explicación de manera tan insólita que incluso dejó sin palabras a Majul.
Y siguió: “Te escucho, eh. ¿Dónde se pierde el puesto de trabajo?”.
“No, está bien. Ahí no. En ese caso no”, terminó respondiendo solícito, como de costumbre, Majul aunque no se terminaba de comprender hacia donde apuntaba el razonamiento de Adorni que completó finalmente con una idea que ya quedó demostrada no se refleja en la realidad: que el supuesto ahorro en la compra del jean importado se destina a otras compras que dinamizan nuevos sectores.
El empleo en picada
La semana pasada cerró la textil Emilio Alal S.A., una empresa con más de un siglo de historia que logró a lo largo de estos últimos 100 años sortear cada una de las más que recurrentes crisis de la Argentina pero que no logró sobrevivir a apenas dos años de políticas libertarias.
La recesión y el cierre de empresas destruyeron más de 270 mil empleos formales en apenas dos años, alimentando así el círculo vicioso para el que el manual libertario tiene siempre la misma respuesta: más ajuste.
