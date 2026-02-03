Luis Majul se quedó mudo ante una insólita respuesta de Manuel Adorni sobre la pérdida de puestos de trabajo

empleo desempleo.jpg

“No, está bien. Ahí no. En ese caso no”, terminó respondiendo solícito, como de costumbre, Majul aunque no se terminaba de comprender hacia donde apuntaba el razonamiento de Adorni que completó finalmente con una idea que ya quedó demostrada no se refleja en la realidad: que el supuesto ahorro en la compra del jean importado se destina a otras compras que dinamizan nuevos sectores.

El empleo en picada

La semana pasada cerró la textil Emilio Alal S.A., una empresa con más de un siglo de historia que logró a lo largo de estos últimos 100 años sortear cada una de las más que recurrentes crisis de la Argentina pero que no logró sobrevivir a apenas dos años de políticas libertarias.

La recesión y el cierre de empresas destruyeron más de 270 mil empleos formales en apenas dos años, alimentando así el círculo vicioso para el que el manual libertario tiene siempre la misma respuesta: más ajuste.