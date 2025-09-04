Autorizan a puestos de diarios a funcionar como puntos de retiro: qué podrán entregar

Entre los fundamentos de la decisión, el Gobierno advirtió sobre la necesidad de "eliminar restricciones al comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda".

Para prestar servicios de casilla de correo las paradas de diarios deberán registrarse previamente como operador postal ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) o por convenio con un operador postal autorizado. De esta manera, el decreta avanza en la disolución del "Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas, creado por el Decreto Nº 1025/00 y su modificatorio, en el que deben registrarse los titulares del derecho de parada, de reparto y de las líneas de distribución y su zona de influencia".

Estos cambios se enmarcan en el proceso de desregulación del servicio postal iniciado en noviembre del año pasado a partir del Decreto 1005/2024 que generó, entre otras cosas, una serie de cambios para simplificar el acceso a este mercado, reducir las barreras burocráticas y fomentar la digitalización en los procesos de envíos. Esta reforma permitió, por ejemplo, la operación de despachos postales de hasta 50 kilogramos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y habilitó a operadores postales a gestionar envíos con mayor libertad y menos exigencias administrativas.

Decreto 629/2025:

