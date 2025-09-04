Tronco Figliuolo acusó al peronismo por los incidentes en el acto de Javier Miel: "Tirando piedras"

Sin embargo Tronco redobló la apuesta y sacó a relucir toda la violencia y desprecio de clase que caracteriza el discurso libertario.

"Me chupa el orto el peronismo, ¿Qué tiene que ver el peronismo? Gracias al peronismo Moreno está como está, papá. Del '83 a hoy tienen peronistas ahí adentro. Me chupa el orto el peronismo. Peronistas eran los 25 monos sin dientes que estaban tirando piedras. Y me quieren hacer creer que el gobierno perdió la calle. Dale boludo", vomitó Tronco, visiblemente ofuscado por la más que magra concurrencia a un acto que, en las filas libertarias, apostaban a que fuera más numeroso.

Apedrearon el auto de Javier Milei

En medio de un clima de suma tensión por el escándalo de audios filtrados y presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el presidente Milei encabezó en la noche del miércoles el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en la localidad bonaerense de Moreno, de cara a las elecciones del próximo domingo.

Cuando el mandatario se retiraba en medio de la desazón de los libertarios por la más que baja convocatoria al acto, tuvieron que soportar también el repudio de los vecinos algunos de los cuales incluso apedrearon los autos de la comitiva parcial.

Según se observó en imágenes de TN, cuando el Presidente se retiraba del club Villa Ángela, un grupo de presuntos manifestantes le arrojaron piedras al auto presidencial y a los policías.

En la previa se había denunciado la presencia de varios encapuchados que habían llegado junto a los militantes libertarios, más allá de la concentración de muchos manifestantes que se acercaron para repudiar al mandatario.

piedras milei

La convocatoria fue muy magra y, se supo después, gran parte de ellos eran militantes rentados. Todo quedó al desnudo cuando, de manera inesperada, un gran número de personas comenzó a retirarse mientras el presidente Milei todavía daba su discurso en el predio del Club Atlético Villa Ángela.

Lo cierto es que el video compartido por el periodista Lautaro Maislin de C5N refleja, de alguna manera, lo que se había confirmado con anterioridad: La Libertad Avanza ofrecía 20 mil pesos a cada "seguidor" para que asistiera, por lo que se presume que la gente se retiró habiendo cumplido su horario.

Como el acto se retrasó debido a la tardía llegada del líder libertario, hay quienes habrían optado por cumplir a rajatablas lo establecido: ¿era hasta las 20? Si bien no hay confirmación de esto, el clip no tardó en viralizarse en redes sociales, exponiendo así el obrar libertario.

gente se va en el discurso de milei