Javier Milei se fue a Estados Unidos en medio del escándalo por presuntas coimas

La comitiva oficial estará integrada únicamente por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y el canciller Gerardo Werthein. De esta manera, el líder libertario permanecerá en Estados Unidos hasta el sábado 6 de septiembre, jornada previa a los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a lo que informó el Gobierno, la comitiva partió en la noche del miércoles en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Los Ángeles. Este jueves, tras una escala técnica en Lima, arribará a la ciudad californiana y se trasladará a su lugar de alojamiento.

A las 17:30, el jefe de Estado compartirá un almuerzo con la astronauta Noel del Castro. Más tarde, a las 20:30, mantendrá un encuentro con Michael Milken, presidente del Instituto Milken. Posteriormente, a las 21:15, Milei, acompañado por Caputo y el embajador Alejandro Oxenford, se reunirá con un grupo de líderes empresariales y de inversión.

La agenda continuará a las 23 con una reunión con Mark A. Nelson, vicepresidente de Chevron, y a las 23:30 con el empresario Andy Kleinman.

Mañana las 14, el Presidente y su comitiva emprenderán el regreso hacia la Ciudad de Buenos Aires y el arribo está previsto para el sábado a las 4 de la madrugada.

El viaje se inscribe en la antesala de una cargada agenda internacional: Milei tiene previsto regresar a Estados Unidos hacia fin de mes para participar de la 79ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, y además fue invitado a intervenir en el congreso político “Patriots” organizado por VOX en Madrid, entre el 11 y 14 de septiembre.