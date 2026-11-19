En cuanto al esquema financiero de la compra, la administración provincial aportó más de 13.000 millones de pesos provenientes de recursos propios, adjudicados mediante dos procesos licitatorios que contaron con una amplia participación de empresas (14 y 17 oferentes, respectivamente). A ese monto se añadieron otros 2.000 millones de pesos gestionados por Frigerio ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), fondos con los cuales se adquirieron 10 camiones equipados con volcadores y acoplados.

“Para gestionar hay que ordenar”, enfatizó el gobernador, quien vinculó la posibilidad de concretar estas inversiones con el saneamiento administrativo previo de Vialidad y la cancelación de deudas heredadas. Asimismo, reconoció la labor técnica del personal de la repartición para devolverle operatividad a la maquinaria que estaba paralizada.

Avances en rutas provinciales y caminos rurales en Entre Ríos

En otro tramo de su discurso, Frigerio realizó un balance del Plan de Mantenimiento y Conservación Vial, iniciativa que ya supera los 1.500 kilómetros intervenidos y se estructura en cuatro frentes regionales de obra:

Grupo 1 (zona Paraná – Gualeguaychú): comprende intervenciones en las rutas 11, 16, 20, 26, 45 y 51.

Grupo 2 (Concordia, Federal y Villaguay): abarca las rutas 4, 22, 23 y 38, junto con el acceso a Puerto Yeruá.

Grupo 3 (Tala, Uruguay y Villaguay): incluye trabajos sobre la ruta 6, un sector de la ruta 20 y diversos accesos locales.

Grupo 4 (norte entrerriano): contempla las rutas 1 y 2, además de la circunvalación de San José de Feliciano.

El objetivo trazado por el Ejecutivo es culminar el mandato con la totalidad de la red vial provincial intervenida. Para afrontar los proyectos estructurales de mayor complejidad —que demandan reconstrucciones integrales y la edificación de nuevos puentes—, la provincia dispone de líneas de crédito de organismos multilaterales por más de 350 millones de dólares.

Finalmente, respecto a la red secundaria compuesta por unos 25.000 kilómetros de caminos de la producción, el gobernador ratificó que la totalidad de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural se afecta directamente a su conservación. También valoró el esquema de descentralización articulado con municipios, comunas y consorcios camineros: “Cuando asumimos había menos de mil kilómetros mantenidos por los consorcios, hoy tenemos más de cuatro mil”, concluyó.