Avances: Rogelio Frigerio refuerza el plan vial entrerriano con 60 nuevas maquinarias
El gobernador de Entre Ríos informó un desembolso superior a los 15.000 millones de pesos para fortalecer el mantenimiento de rutas y caminos rurales.
Con un desembolso superior a los 15.000 millones de pesos, el gobernador Rogelio Frigerio informó que Entre Ríos incorporó más de 60 unidades de maquinaria pesada destinadas a fortalecer las tareas de mantenimiento en rutas y caminos rurales.
Según se detalló, cada dirección zonal de Vialidad recibió una nueva motoniveladora, mientras que el equipamiento restante fue distribuido entre los distintos programas de conservación vial de la provincia. En paralelo, el Ejecutivo destacó que los consorcios camineros ya lograron cuadruplicar la extensión de trazas bajo su órbita.
La presentación formal se realizó ayer en el autódromo Ciudad de Paraná y estuvo encabezada por el mandatario provincial. Los nuevos vehículos adquiridos por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se integran a una flota que ya venía recuperándose: durante los últimos 35 meses de gestión, el organismo logró reparar y poner nuevamente en marcha otras 50 máquinas que habían sido halladas fuera de servicio y en estado de abandono.
Durante el acto, el mandatario provincial subrayó que esta capitalización refleja que “hoy los recursos de los entrerrianos van a donde tienen que ir”.
Además de las motoniveladoras, el parque automotor sumó compactadores, cargadoras, palas retroexcavadoras, excavadoras sobre orugas, camiones volcadores y regadores, acoplados y carretones.
En cuanto al esquema financiero de la compra, la administración provincial aportó más de 13.000 millones de pesos provenientes de recursos propios, adjudicados mediante dos procesos licitatorios que contaron con una amplia participación de empresas (14 y 17 oferentes, respectivamente). A ese monto se añadieron otros 2.000 millones de pesos gestionados por Frigerio ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), fondos con los cuales se adquirieron 10 camiones equipados con volcadores y acoplados.
“Para gestionar hay que ordenar”, enfatizó el gobernador, quien vinculó la posibilidad de concretar estas inversiones con el saneamiento administrativo previo de Vialidad y la cancelación de deudas heredadas. Asimismo, reconoció la labor técnica del personal de la repartición para devolverle operatividad a la maquinaria que estaba paralizada.
Avances en rutas provinciales y caminos rurales en Entre Ríos
En otro tramo de su discurso, Frigerio realizó un balance del Plan de Mantenimiento y Conservación Vial, iniciativa que ya supera los 1.500 kilómetros intervenidos y se estructura en cuatro frentes regionales de obra:
-
Grupo 1 (zona Paraná – Gualeguaychú): comprende intervenciones en las rutas 11, 16, 20, 26, 45 y 51.
Grupo 2 (Concordia, Federal y Villaguay): abarca las rutas 4, 22, 23 y 38, junto con el acceso a Puerto Yeruá.
Grupo 3 (Tala, Uruguay y Villaguay): incluye trabajos sobre la ruta 6, un sector de la ruta 20 y diversos accesos locales.
Grupo 4 (norte entrerriano): contempla las rutas 1 y 2, además de la circunvalación de San José de Feliciano.
El objetivo trazado por el Ejecutivo es culminar el mandato con la totalidad de la red vial provincial intervenida. Para afrontar los proyectos estructurales de mayor complejidad —que demandan reconstrucciones integrales y la edificación de nuevos puentes—, la provincia dispone de líneas de crédito de organismos multilaterales por más de 350 millones de dólares.
Finalmente, respecto a la red secundaria compuesta por unos 25.000 kilómetros de caminos de la producción, el gobernador ratificó que la totalidad de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural se afecta directamente a su conservación. También valoró el esquema de descentralización articulado con municipios, comunas y consorcios camineros: “Cuando asumimos había menos de mil kilómetros mantenidos por los consorcios, hoy tenemos más de cuatro mil”, concluyó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario