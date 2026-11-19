“La única forma de luchar es la colectiva”

Aunque reconoció que su familia no atraviesa las mismas dificultades que otras personas con discapacidad, insistió en que esa diferencia no debe convertirse en un motivo para desentenderse de los reclamos. “Por ahí a uno no le toca específicamente. Yo no tengo tantas complejidades como otras personas, pero eso no implica dejar de ver que el resto la está pasando mal y que la única forma de luchar es la colectiva”, afirmó.

Por último, convocó a la ciudadanía a acompañar las distintas movilizaciones sociales: “Invito a todos los que quieran participar, no solo de las marchas que tienen que ver con discapacidad, sino también de las de los jubilados. Son nuestros viejos, un día vamos a ser nosotros”, concluyó.