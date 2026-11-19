El llanto de la mamá de una nena con discapacidad y su cita al Papa: "La lucha es colectiva"
Familias se congregan frente al Congreso, donde este jueves la aprobación final de la Ley de Discapacidad.
En la antesala a una sesión clave en el Senado, donde este jueves se debatirá la aprobación final de la Ley de Discapacidad, un grupo de familias se reunió frente al Congreso de la Nación. Una de las presentes fue Raquel, mamá de Mora, una nena con síndrome de Down.
Oriunda de Almirante Brown e participante de la Agencia de Discapacidad de Lomas de Zamora, Raquel llegó al Congreso junto a otras familias para expresar su preocupación por la situación que atraviesan.
“Estamos muy conmocionados con toda la situación que se vive, porque no es solo la discapacidad: también están los jubilados, la educación y la salud. Es un problema integral”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó la importancia de mirar más allá de las necesidades individuales y ponerse en el lugar de quienes atraviesan situaciones más complejas. “Quizás nosotros no estemos necesitando el transporte o algo específico de salud, pero el resto sí. Hay que empezar con la empatía, con la ternura”, planteó.
Raquel también recordó la visita del papa León XIV y de las enseñanzas que dejó en sus discursos: “¿Por qué no contagiarnos de eso y dejar de lado el odio que está irradiando el Presidente contra todos? Es indignante. Te angustia, es muy angustiante ver lo que está pasando en el país y con el resto de los ciudadanos”, manifestó.
“La única forma de luchar es la colectiva”
Aunque reconoció que su familia no atraviesa las mismas dificultades que otras personas con discapacidad, insistió en que esa diferencia no debe convertirse en un motivo para desentenderse de los reclamos. “Por ahí a uno no le toca específicamente. Yo no tengo tantas complejidades como otras personas, pero eso no implica dejar de ver que el resto la está pasando mal y que la única forma de luchar es la colectiva”, afirmó.
Por último, convocó a la ciudadanía a acompañar las distintas movilizaciones sociales: “Invito a todos los que quieran participar, no solo de las marchas que tienen que ver con discapacidad, sino también de las de los jubilados. Son nuestros viejos, un día vamos a ser nosotros”, concluyó.
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