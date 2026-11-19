La derrota también abrió un nuevo capítulo de la disputa entre el sector político de los Menem y el espacio que responde a Santiago Caputo. En el entorno del asesor presidencial consideran que existieron maniobras destinadas a obstaculizar una iniciativa que él impulsó desde su elaboración. Las sospechas alcanzan la negociación parlamentaria y las modificaciones introducidas en el proyecto para incorporar un Consejo de Seguridad Nacional.

Los reproches internos se trasladaron rápidamente a las redes sociales. Agustín Romo cuestionó que hubiera sectores dispuestos a frenar la ley por diferencias sobre su impulso político. Santiago Caputo respaldó expresamente un mensaje de Nicolás Promanzio que criticaba las negociaciones por lugares en organismos institucionales y acuerdos electorales. A su vez Daniel Parisini, más conocido como el "Gordo Dan", también amplificó publicaciones críticas de la conducción parlamentaria.

Milei tampoco permaneció al margen de la reacción digital. El Presidente replicó publicaciones que responsabilizaban a la dirigencia política por la demora en la aprobación de la iniciativa y cuestionaban las consecuencias que podría tener para el reclamo argentino sobre Malvinas.

El paso en falso en Diputados también dejó pendiente la sanción definitiva de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que había regresado a Diputados con cambios introducidos por el Senado.