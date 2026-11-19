Ley Malvinas: el fracaso en Diputados profundizó la interna que divide al gobierno de Javier Milei
El oficliasmo buscará volver a la carga en Diputados la próxima semana para avanzar con la iniciativa impulsada por el sector que responde a Santiago Caputo.
Tras el fracaso en Diputados, el gobierno de Javier Milei evalúa volver a la carga la próxima semana para debatir la Ley Malvinas. El revés parlamentario reavivó la interna ene l gobierno libertario mientras el presidente Javier Milei esperaba que se consiguiera esta misma semana la media sanción de la iniciativa. Sin embargo, Martín Menem no logró garantizar las voluntades necesarias para habilitar la sesión que finalmente debió ser levantada ante el malestar de la Casa Rosada.
La imposibilidad para reunir el quórum sorprendió a la mesa política que había dado por asegurados apenas unas horas antes los acuerdos parlamentarios. En ese sentido, n los pasillo de la Casa Rosada reconocen que la caída de la sesión representó un golpe político para un Gobierno que pretendía mostrar fortaleza en el Congreso ya que el mandatario libertario sigue de cerca la evolución del riesgo país y estima que las victorias legislativas pueden contribuir a mejorar las expectativas económicas.
En el bloque libertario responsabilizaron por la caída de la sesión a los diputados alineados con Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. Sin embargo, Provincias Unidas condición su respaldo al apoyo del oficialismo a dos reclamos concretos: la incorporación de la nueva ley de biocombustibles al debate y el reconocimiento de la representación que considera que le corresponde en el Consejo de la Magistratura. La discusión también se cruza con las negociaciones por el Presupuesto 2027 y los pedidos de recursos de los gobernadores.
La iniciativa sobre biocombustibles propone modificar el régimen de producción, comercialización y mezcla obligatoria con combustibles tradicionales. Su aprobación ampliaría el mercado para productores de bioetanol y biodiésel, actividades especialmente relevantes en Córdoba y Santa Fe. El problema para el Gobierno es que el PRO mantiene objeciones sobre el nuevo esquema. En sectores de La Libertad Avanza reconocen que incorporar el proyecto sin contar con los votos para aprobarlo podía deteriorar la relación con los diputados de Cristian Ritondo.
El segundo conflicto involucra directamente el reparto de poder dentro del Poder Judicial. Provincias Unidas, que reúne 18 legisladores, reclama que Juan Brugge ocupe la banca correspondiente a la tercera minoría en el Consejo de la Magistratura. El PRO, con 12 diputados, pretende impulsar a Florencia De Sensi mediante un acuerdo con el oficialismo.
La derrota también abrió un nuevo capítulo de la disputa entre el sector político de los Menem y el espacio que responde a Santiago Caputo. En el entorno del asesor presidencial consideran que existieron maniobras destinadas a obstaculizar una iniciativa que él impulsó desde su elaboración. Las sospechas alcanzan la negociación parlamentaria y las modificaciones introducidas en el proyecto para incorporar un Consejo de Seguridad Nacional.
Los reproches internos se trasladaron rápidamente a las redes sociales. Agustín Romo cuestionó que hubiera sectores dispuestos a frenar la ley por diferencias sobre su impulso político. Santiago Caputo respaldó expresamente un mensaje de Nicolás Promanzio que criticaba las negociaciones por lugares en organismos institucionales y acuerdos electorales. A su vez Daniel Parisini, más conocido como el "Gordo Dan", también amplificó publicaciones críticas de la conducción parlamentaria.
Milei tampoco permaneció al margen de la reacción digital. El Presidente replicó publicaciones que responsabilizaban a la dirigencia política por la demora en la aprobación de la iniciativa y cuestionaban las consecuencias que podría tener para el reclamo argentino sobre Malvinas.
El paso en falso en Diputados también dejó pendiente la sanción definitiva de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que había regresado a Diputados con cambios introducidos por el Senado.
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