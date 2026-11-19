Sesión clave en el Senado EN VIVO: la Cámara alta debate la Ley de Discapacidad
El proyecto mantiene los pilares de la emergencia: la vigencia del CUD, el ajuste mensual por IPC y la pensión no contributiva compatible con un empleo formal.
El Senado de la Nación lleva adelante este jueves una sesión clave en la que debate la sanción definitiva de la denominada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y cosecha un amplio consenso entre los distintos bloques parlamentarios, tiene como propósito central dar continuidad al esquema establecido por la Ley 27.793, pero eliminando su carácter transitorio para convertirlo en una normativa permanente y de orden público.
El tratamiento en el recinto se produce a pocas semanas de que expire la emergencia en discapacidad en diciembre, buscando evitar un vacío legal y garantizar previsibilidad tanto para los beneficiarios como para los prestadores de servicios.
Ley de Discapacidad en el Senado: los puntos más importantes en debate
El proyecto que analizan los senadores se estructura sobre cinco ejes centrales:
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Pensiones no contributivas y compatibilidad laboral: Se mantiene el derecho a percibir una pensión no contributiva por discapacidad —equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo— para los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Uno de los puntos más destacados es que el cobro del beneficio seguirá siendo compatible con un empleo formal registrado o con la inscripción en el monotributo, siempre y cuando los ingresos del trabajador no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Actualización automática de aranceles y nomenclador único: La ley ratifica la vigencia del nomenclador único nacional y establece que los aranceles de las prestaciones se actualizarán de manera automática y periódica tomando como referencia el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la evolución de la inflación (IPC). Además, garantiza la continuidad de la cobertura médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciben la pensión.
Blindaje presupuestario: En materia de recursos, la iniciativa fija un piso de financiamiento al disponer que las partidas asignadas por el Ministerio de Salud para el área de discapacidad no podrán ser inferiores, en términos reales, a las del ejercicio fiscal anterior. En caso de insuficiencia de crédito, el Tesoro Nacional deberá compensar la diferencia.
Sistema de auditorías y derecho a descargo: El texto crea un mecanismo de control periódico mediante el cruce de datos entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Renaper y el SINTyS. Ante la detección de inconsistencias objetivas, el organismo podrá suspender preventivamente un beneficio, pero garantiza el debido proceso: el titular será notificado y contará con un plazo de 60 días para presentar su descargo y solicitar la rehabilitación provisoria.
Pago de deudas a prestadores y reglamentación: A pedido de los bloques dialoguistas, se incorporó una cláusula transitoria que obliga al Ejecutivo a publicar en un plazo de 30 días un cronograma para saldar las compensaciones y deudas acumuladas con instituciones, transportistas y terapeutas, las cuales deberán cancelarse en un máximo de 90 días. Asimismo, fija un límite de 30 días para la reglamentación de la norma una vez promulgada.
De aprobarse sin modificaciones respecto del texto girado por Diputados, el proyecto quedará sancionado como ley y pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Sesión clave en el Senado EN VIVO: la Cámara alta debate la Ley de Discapacidad
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