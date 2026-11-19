Pensiones no contributivas y compatibilidad laboral: Se mantiene el derecho a percibir una pensión no contributiva por discapacidad —equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo— para los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Uno de los puntos más destacados es que el cobro del beneficio seguirá siendo compatible con un empleo formal registrado o con la inscripción en el monotributo, siempre y cuando los ingresos del trabajador no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Actualización automática de aranceles y nomenclador único: La ley ratifica la vigencia del nomenclador único nacional y establece que los aranceles de las prestaciones se actualizarán de manera automática y periódica tomando como referencia el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la evolución de la inflación (IPC). Además, garantiza la continuidad de la cobertura médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciben la pensión.

Blindaje presupuestario: En materia de recursos, la iniciativa fija un piso de financiamiento al disponer que las partidas asignadas por el Ministerio de Salud para el área de discapacidad no podrán ser inferiores, en términos reales, a las del ejercicio fiscal anterior. En caso de insuficiencia de crédito, el Tesoro Nacional deberá compensar la diferencia.

Sistema de auditorías y derecho a descargo: El texto crea un mecanismo de control periódico mediante el cruce de datos entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Renaper y el SINTyS. Ante la detección de inconsistencias objetivas, el organismo podrá suspender preventivamente un beneficio, pero garantiza el debido proceso: el titular será notificado y contará con un plazo de 60 días para presentar su descargo y solicitar la rehabilitación provisoria.