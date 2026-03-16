Axel Kicillof compartió la convocatoria a la casa de Cristina Kirchner, previo a la indagatoria en Comodoro Py
El mandatario provincial replicó la convocatoria de Movimiento Derecho a Futuro para apoyar a la exmandataria en la indagatoria presencial por la causa Cuadernos.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó activamente al respaldo político hacia Cristina Kirchner, y a través de sus canales oficiales, compartió la convocatoria para acompañar a la expresidenta este miércoles, en la previa de su presentación ante la justicia.
Bajo la consigna "Con Cristina" para de defender a la referente del peronismo ante la nueva persecución judicial, el espacio Movimiento Derecho al Futuro que encabeza Kicillof organiza una movilización que comenzará en las primeras horas de la mañana.
La convocatoria, replicada por el mandatario provincial, cita a la militancia para este miércoles a las 7:00 AM en las inmediaciones del domicilio de la exmandataria, en San José 1111, donde cumple con la prisión domiciliaria.
Desde allí, se espera que una columna acompañe el traslado de Cristina hacia los tribunales de Comodoro Py, donde a las 9:00 AM deberá prestar declaración indagatoria presencial en el marco de la causa conocida como "Cuadernos".
Cristina Kirchner reapareció en redes sociales en la previa a su presentación en Comodoro Py
La expresidenta Cristina Kirchner volvió a utilizar sus redes sociales para lanzar una durísima crítica contra el gobierno de Javier Milei y el sistema judicial. A través de un extenso posteo, vinculó su citación a indagatoria presencial en la causa "Cuadernos" con un intento de distracción mediática frente a lo que calificó como una "catástrofe social y económica".
Cristina confirmó que este martes a las 9 de la mañana deberá presentarse en los tribunales de Retiro por exigencia del Tribunal Oral 7. Según la exmandataria, el paso de la modalidad virtual (Zoom) a la presencial responde únicamente a una necesidad de los medios de comunicación de obtener imágenes para sus portadas.
"La foto que se puede capturar desde la pantalla... no da para tapa de diario ni videítos en la tele... y como ya se sabe... el 'show debe continuar'", ironizó la referente de la oposición.
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