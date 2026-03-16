Axel Kicillof compartió la convocatoria a la casa de Cristina Kirchner, previo a la indagatoria en Comodoro Py

Cristina Kirchner reapareció en redes sociales en la previa a su presentación en Comodoro Py

La expresidenta Cristina Kirchner volvió a utilizar sus redes sociales para lanzar una durísima crítica contra el gobierno de Javier Milei y el sistema judicial. A través de un extenso posteo, vinculó su citación a indagatoria presencial en la causa "Cuadernos" con un intento de distracción mediática frente a lo que calificó como una "catástrofe social y económica".

Cristina confirmó que este martes a las 9 de la mañana deberá presentarse en los tribunales de Retiro por exigencia del Tribunal Oral 7. Según la exmandataria, el paso de la modalidad virtual (Zoom) a la presencial responde únicamente a una necesidad de los medios de comunicación de obtener imágenes para sus portadas.

"La foto que se puede capturar desde la pantalla... no da para tapa de diario ni videítos en la tele... y como ya se sabe... el 'show debe continuar'", ironizó la referente de la oposición.

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