Pensión de Cristina Kirchner: la Cámara rechaza el recurso de ANSES y el conflicto llegaría a la Corte Suprema

Pensión (restituida): El tribunal sostuvo que no correspondía la baja definitiva del beneficio ni su eliminación por "cuestiones de honor".

Jubilación de expresidenta (suspendida): En este caso, los jueces avalaron la suspensión de la prestación al considerar que la condena vigente habilita dicha medida.

La postura del Gobierno ante el revés con la pensión de Cristina Kirchner

Desde el ministerio que conduce Sandra Pettovello calificaron el fallo como una "errónea aplicación del derecho". Según el organismo, la justicia omitió la "prohibición expresa del derecho al cobro" que pesaría sobre la expresidenta debido a su inhabilitación absoluta.

A través de un comunicado oficial, Capital Humano anunció los pasos a seguir. "El Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, interpondrá un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación", indicaron.

Con esta decisión, el Gobierno busca revertir lo que considera una afectación al principio de legalidad, dejando en manos del máximo tribunal la palabra final sobre si Cristina Kirchner debe o no continuar percibiendo su pensión vitalicia.