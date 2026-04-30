Pensión de Cristina Kirchner: la Cámara rechaza el recurso de ANSES y el conflicto llegaría a la Corte Suprema
La Justicia ordenó restituir la pensión de Cristina Kirchner, pero el Ministerio de Capital Humano anunció que apelará ante la Corte Suprema.
La disputa legal por los haberes previsionales de Cristina Kirchner sumó un nuevo capítulo este miércoles. La Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó el recurso extraordinario interpuesto por la ANSES, dejando firme la decisión que ordena restituir la pensión de la exmandataria.
De todos modos, ante este escenario, el Gobierno Nacional ya confirmó, a través de un comunicado del Ministerio de Capital Huamano, que llevará el caso ante la Corte Suprema de Justicia.
La causa se remonta a finales de 2024, cuando la ANSES, bajo la órbita de Capital Humano, dio de baja la jubilación como expresidenta y la pensión como viuda de Néstor Kirchner.
La medida se tomó tras la confirmación de la condena en la causa Vialidad, argumentando una falta de "honorabilidad" y el estado de prisión domiciliaria que la exmandataria cumple en su domicilio de Constitución.
Sin embargo, el fallo de la Sala III de la Cámara, con los votos de los jueces Juan Fantini Albarenque y Sebastián Russo, estableció criterios diferenciados:
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Pensión (restituida): El tribunal sostuvo que no correspondía la baja definitiva del beneficio ni su eliminación por "cuestiones de honor".
Jubilación de expresidenta (suspendida): En este caso, los jueces avalaron la suspensión de la prestación al considerar que la condena vigente habilita dicha medida.
La postura del Gobierno ante el revés con la pensión de Cristina Kirchner
Desde el ministerio que conduce Sandra Pettovello calificaron el fallo como una "errónea aplicación del derecho". Según el organismo, la justicia omitió la "prohibición expresa del derecho al cobro" que pesaría sobre la expresidenta debido a su inhabilitación absoluta.
A través de un comunicado oficial, Capital Humano anunció los pasos a seguir. "El Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, interpondrá un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación", indicaron.
Con esta decisión, el Gobierno busca revertir lo que considera una afectación al principio de legalidad, dejando en manos del máximo tribunal la palabra final sobre si Cristina Kirchner debe o no continuar percibiendo su pensión vitalicia.
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