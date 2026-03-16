Reapareció Cristina Kirchner: describió el "nuevo paisaje nacional" y destruyó a Javier Milei por $LIBRA

Denunció que la inflación se mantiene por encima de los dos puntos mensuales a pesar del brutal recorte, y enumeró: fábricas cerradas, locales vacíos y obreros despedidos; caída libre de salarios, familias endeudadas con moras bancarias récord y la carne convertida en un "lujo"; y crecimiento de la gente en situación de calle, calificando a la gestión como el "cuarto desgobierno neoliberal".

Finalmente, Cristina Kirchner no dejó pasar la oportunidad de mencionar el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Acusó al fiscal Taiano de "cajonear" las pruebas y lanzó una cifra explosiva: aseguró que el presidente Milei habría pactado la suma de 5 millones de dólares en el marco de esa supuesta estafa, cuestionando la "moral" pregonada por el Ejecutivo.