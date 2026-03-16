Reapareció Cristina Kirchner: describió el "nuevo paisaje nacional" y destruyó a Javier Milei por $LIBRA
La exmandataria confirmó que se presentará en los tribunales de Retiro e ironizó que "el show debe continuar".
La expresidenta Cristina Kirchner volvió a utilizar sus redes sociales para lanzar una durísima crítica contra el gobierno de Javier Milei y el sistema judicial. A través de un extenso posteo, vinculó su citación a indagatoria presencial en la causa "Cuadernos" con un intento de distracción mediática frente a lo que calificó como una "catástrofe social y económica".
Cristina confirmó que este martes a las 9 de la mañana deberá presentarse en los tribunales de Retiro por exigencia del Tribunal Oral 7. Según la exmandataria, el paso de la modalidad virtual (Zoom) a la presencial responde únicamente a una necesidad de los medios de comunicación de obtener imágenes para sus portadas.
"La foto que se puede capturar desde la pantalla... no da para tapa de diario ni videítos en la tele... y como ya se sabe... el 'show debe continuar'", ironizó la referente de la oposición.
Duras críticas de Cristina Kirchner al modelo económico de Javier Milei y al escándalo $LIBRA
En sus ya clásicas posdatas, la exmandataria realizó una radiografía sombría del país, describiendo un "nuevo paisaje nacional" marcado por el ajuste.
Denunció que la inflación se mantiene por encima de los dos puntos mensuales a pesar del brutal recorte, y enumeró: fábricas cerradas, locales vacíos y obreros despedidos; caída libre de salarios, familias endeudadas con moras bancarias récord y la carne convertida en un "lujo"; y crecimiento de la gente en situación de calle, calificando a la gestión como el "cuarto desgobierno neoliberal".
Finalmente, Cristina Kirchner no dejó pasar la oportunidad de mencionar el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Acusó al fiscal Taiano de "cajonear" las pruebas y lanzó una cifra explosiva: aseguró que el presidente Milei habría pactado la suma de 5 millones de dólares en el marco de esa supuesta estafa, cuestionando la "moral" pregonada por el Ejecutivo.
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