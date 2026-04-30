Casación revisará si el atentado contra Cristina Kirchner debe ser considerado femicidio

El planteo fue impulsado por la fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), quien sostuvo que el hecho debe analizarse bajo la figura de femicidio.

En su alegato, la fiscal Gabriela Baigún dio por probada la responsabilidad de Sabag Montiel y Uliarte por el delito de homicidio triplemente agravado por alevosía, por haber sido perpetrado mediante violencia de género en su modalidad de violencia política y por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa.

fernando sabag montiel y brenda uliarte

Por su parte, Labozzetta argumentó que “la violencia de género que exige el tipo penal se expresa con claridad en este caso a través de una conducta que devela que está dirigida a sostener y reafirmar esas relaciones desiguales de poder”

Para el Ministerio Público Fiscal, el intento de asesinato se produjo en un contexto de violencia simbólica y hostigamiento mediático hacia la ex mandataria por su condición de mujer en la vida política.

Por eso, cuestionó el criterio del tribunal oral, que había descartado el femicidio al entender que no se acreditó una “animosidad individual” contra el género femenino .

Las fiscales sostuvieron que ese enfoque desconoce el carácter estructural de la violencia de género y su manifestación en ámbitos como la política, contemplada en la legislación vigente. Durante el juicio, de hecho, habían solicitado penas más altas —15 años para Sabag Montiel y 14 para Uliarte— bajo la calificación de homicidio triplemente agravado, incluyendo la violencia de género.

Con la apertura de la instancia de casación, el máximo tribunal penal del país deberá ahora definir si confirma el encuadre legal adoptado por el tribunal oral o si introduce otro criterio al reconocer la figura de femicidio en un ataque contra una figura pública.

Deberá opinar ahora el fiscal ante Casacion Mario Villar.