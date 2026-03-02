🔴Axel Kicillof EN VIVO: minuto a minto de la apertura de sesiones de la Legislatura bonaerense

Desde el entorno del mandatario grafican que esta enorme cifra equivale a "la mitad de un presupuesto provincial", destacando además que 15,6 billones de ese total corresponden estrictamente a obligaciones impagas por parte de la Nación.

kicillof magario2 Axel Kicillof y Verónica Magario

El impacto del ajuste y la "Provincia escudo"

El gobernador profundizará sus cuestionamientos al programa económico nacional, atribuyéndole de forma directa el aumento del desempleo, el cierre de empresas, la pérdida del poder adquisitivo y una apertura importadora que castiga severamente a la industria y a las pymes bonaerenses.

Frente a este diagnóstico, Kicillof realizará un repaso de su gestión en áreas clave como educación, salud, vivienda, seguridad y obra pública. El Ejecutivo define su actual estrategia como una "Provincia escudo", enfocada en sostener partidas centrales como la asistencia alimentaria y los insumos hospitalarios, aunque admiten internamente que este delicado equilibrio genera un fuerte "estrangulamiento financiero".

Paro docente: el primer inicio de clases interrumpido

El inicio del año político y legislativo bonaerense estará fuertemente marcado por un paro docente que interrumpirá el comienzo de clases por primera vez desde el año 2019. A la medida de fuerza en las escuelas se sumarán también trabajadores estatales de gremios como Suteba, ATE y Udocba, quienes históricamente forman parte de la base de sustentación política del oficialismo.

La estrechez de recursos provinciales acotó los márgenes de la oferta salarial, lo que terminó por precipitar la huelga de las bases. No obstante, en la Gobernación evalúan que la convocatoria en paralelo a un paro nacional por parte de Ctera le permitirá al oficialismo enmarcar el conflicto en un escenario educativo más amplio a nivel país.

Señales políticas hacia 2027 y armado territorial

En clave netamente política, se espera que Kicillof envíe mensajes tanto hacia el interior del peronismo como hacia otros espacios opositores, retomando su consigna reciente de que "quedan dos años de este modelo de país".

En línea con su objetivo de ampliar la convocatoria más allá del núcleo propio, ya se perfilan nuevos movimientos territoriales pensando en 2027: el próximo 7 de marzo se realizará un plenario de la agrupación Kilómetro Cero en la Ciudad de Buenos Aires (referenciada en el ministro Augusto Costa) para "construir la alternativa con Axel", y el 17 de marzo se presentará en La Plata el Centro de Estudios Derecho al Futuro, coordinado por Mara Ruiz Malec, para elaborar propuestas programáticas.

LEÉ TAMBIÉN: Axel Kicillof, tras el cierre de Fate: "Es una empresa que las pasó todas, pero a Javier Milei no"

La interna oficialista y las tensiones en el Senado

La apertura de sesiones también expondrá de fondo las fricciones internas entre el sector alineado directamente con Kicillof (Movimiento Derecho al Futuro) y el cristinismo (La Cámpora).

Estas diferencias políticas quedaron en evidencia en las últimas semanas tras la designación de Mario Ishii como vicepresidente primero del Senado y de Sergio Berni como titular del bloque oficialista. Esta silenciosa disputa por el liderazgo y el control territorial será un factor clave en una Cámara Alta que este año deberá debatir temas sensibles, como la renovación de la Suprema Corte bonaerense y la discusión del esquema electoral para el 2026.