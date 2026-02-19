Axel Kicillof, tras el cierre de Fate: "Es una empresa que las pasó todas, pero a Javier Milei no"

El gobernador advirtió que situaciones como la de FATE no solo impactan en el empleo, sino que también simbolizan el deterioro de la industria argentina, y remarcó que “tenemos un Gobierno nacional enfermo, constituido de gente que es basura”, en un mensaje con fuerte carga política y social que volvió a poner el foco en las diferencias entre la gestión provincial y la administración de Milei.