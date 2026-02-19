Axel Kicillof, tras el cierre de Fate: "Es una empresa que las pasó todas, pero a Javier Milei no"
El gobernador bonaerense responsabilizó a la gestión de Milei por el impacto laboral y económico del cierre de la histórica fábrica de neumáticos.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó con dureza al Gobierno nacional tras el anuncio del cierre de la planta de neumáticos FATE en San Fernando, que dejó a casi mil trabajadores sin empleo. En su discurso, Kicillof afirmó: “Tenemos un Gobierno nacional enfermo. Cada familia que pierde su trabajo y cada empresa que cierra es un dolor para nosotros”, y agregó: “Estos chiflados festejan”, en referencia al Ejecutivo de Javier Milei.
El mandatario bonaerense destacó que FATE, con más de 80 años de historia, había resistido distintas crisis económicas y políticas anteriores, pero que la actual gestión no permitió sostener la producción ni el empleo. “FATE es una empresa histórica que resistió todas las políticas económicas y momentos difíciles, pero no sobrevivió a Milei”, insistió, al tiempo que responsabilizó a la administración nacional por las condiciones que afectan a la industria local.
El cierre de FATE, según explicó Kicillof, refleja la combinación de apertura de importaciones, caída de la demanda interna y políticas económicas que no favorecen la producción nacional, dejando a miles de trabajadores frente a un futuro incierto. La medida provocó alarma en sindicatos, trabajadores y sectores productivos, y reavivó la tensión política entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional.
El gobernador advirtió que situaciones como la de FATE no solo impactan en el empleo, sino que también simbolizan el deterioro de la industria argentina, y remarcó que “tenemos un Gobierno nacional enfermo, constituido de gente que es basura”, en un mensaje con fuerte carga política y social que volvió a poner el foco en las diferencias entre la gestión provincial y la administración de Milei.
