Con críticas al ajuste de Milei, Axel Kicillof abre las sesiones en la legislatura bonaerense

En esta oportunidad, la ceremonia se realizará sin acto con la militancia ni movilización en la calle. Será en el recinto de la Cámara de Diputados, ante los 92 diputados y 46 senadores que integran la Asamblea Legislativa. Será la primera vez que el mandatario hable tras el recambio parlamentario de diciembre, que modificó el equilibrio de fuerzas y consolidó a los libertarios como principal bloque opositor.