Axel Kicillof cargó contra el pacto del Gobierno con Estados Unidos: "Son unos chantas vende patria"

Advertencia de Axel Kicillof a los legisladores y la mirada al 2027

El gobernador también envió un mensaje directo al Congreso, subiendo la temperatura del debate legislativo sobre las reformas que impulsa el Ejecutivo Nacional. “Si un legislador vota esto es o porque está entongado, o porque no lo leyó, o porque directamente no tiene un pedacito de sentimiento patrio. Cualquier hombre de la política que quiera a su país no puede firmar esto”, remarcó.

Finalmente, reconociendo el clima social de "enojo y desilusión", Kicillof planteó la necesidad de mirar hacia el futuro cercano. Afirmó que, a pesar de que "no es fácil ganarle al desánimo", su gestión está abocada a "organizar una alternativa para 2027" con una base federal que permita confrontar el modelo actual en las próximas elecciones presidenciales.