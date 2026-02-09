Axel Kicillof cargó contra el pacto del Gobierno con Estados Unidos: "Son unos chantas vende patria"
En una entrevista con Gustavo Sylvestre en C5N, el gobernador bonaerense fustigó el reciente acuerdo comercial firmado por la gestión de Javier Milei, al tiempo que llamó a construir una alternativa federal de cara a las elecciones de 2027.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, rompió el silencio en el programa Minuto Uno que conduce el Gato Sylvestre en C5N para analizar la actualidad económica y el posicionamiento internacional de Argentina, al tiempo que volvió a convocar a una alternativa federal de cara a las elecciones del próximo año.
El mandatario provincial apuntó directamente contra la falta de negociación en el reciente acuerdo con Estados Unidos, vinculándolo con una pérdida de soberanía sin precedentes. "No negociaron nada a favor de Argentina", lamentó.
Kicillof fue tajante al describir el proceso de firma del acuerdo, comparando la situación con otros países en vías de desarrollo y cuestionando el patriotismo de quienes impulsan estas medidas.
“Lo que se va sabiendo te lo resumo muy fácilmente: entre las tantas cosas indignantes, lo del acuerdo con Estados Unidos no es ningún acuerdo, es un pacto de adhesión. Podrían haberlo hecho en cinco minutos, Bangladesh acaba de firmar uno idéntico. Esta gente no negoció nada, son unos chantas vende patria”, disparó el gobernador.
Para el mandatario bonaerense, el desequilibrio en las condiciones es "obsceno" y representa una entrega de recursos y facultades. “Uno mira la cantidad de concesiones, la cantidad de obligaciones... es tremendo. Es tan obsceno que ya no se sabe ni por dónde empezar, no sacamos nada de eso para la Argentina”, sentenció.
Advertencia de Axel Kicillof a los legisladores y la mirada al 2027
El gobernador también envió un mensaje directo al Congreso, subiendo la temperatura del debate legislativo sobre las reformas que impulsa el Ejecutivo Nacional. “Si un legislador vota esto es o porque está entongado, o porque no lo leyó, o porque directamente no tiene un pedacito de sentimiento patrio. Cualquier hombre de la política que quiera a su país no puede firmar esto”, remarcó.
Finalmente, reconociendo el clima social de "enojo y desilusión", Kicillof planteó la necesidad de mirar hacia el futuro cercano. Afirmó que, a pesar de que "no es fácil ganarle al desánimo", su gestión está abocada a "organizar una alternativa para 2027" con una base federal que permita confrontar el modelo actual en las próximas elecciones presidenciales.
