Patricia Bullrich admitió que el Gobierno no sabía nada de la liberación de Nahuel Gallo
Gracias a las gestiones de la AFA, y ante el fracaso de Javier Milei para lograrlo, el gendarme llegó en la madrugada tras permanecer detenido en Venezuela casi 450 días.
Luego de permanecer detenido ilegalmente en Venezuela 448 días, el gendarme Nahuel Gallo llegó en la madrugada de este lunes a la Argentina gracias a la gestión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y ante esto, el gobierno de Javier Milei se vio obligado a reconocer que no había logrado ningún avance por su lado para conseguir la liberación del gendarme y que desconocían por completo los avances alcanzados por la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia.
En ese sentido la ex ministra de Seguridad de la Nación y actual senadora, Patricia Bullrich aseguró en diálogo con Antonio Laje que “las gestiones para liberar a Gallo las hicimos desde el primer segundo”, sin embargo, aclaró que “de esto no estábamos al tanto” de las exitosas conversaciones de la AFA.
“Nosotros llevamos adelante todas las gestiones a través del Gobierno de Italia, que es quien representa hoy a la Argentina formalmente y también de Estados Unidos, pero sin contacto directo con el Gobierno de Venezuela. Cuando se lo llevan a la cárcel, suponíamos que se iban a entregar a la embajada italiana. Sin embargo, eso no sucedió y evidentemente se había armado algo en paralelo”, reconoció.
Por otro lado, Bullrich sorprendió al revelar que el gendarme no sabía con certeza que estaba regresando al país. “Cuando subieron dos miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y dos de la Gendarmería al avión, él les preguntó: ‘¿Dónde estoy? ¿Estoy en la Argentina?’. No sabía con quién estaba ni qué había pasado”, sostuvo.
El 8 de diciembre de 2024, el gendarme argentino Nahuel Gallo ingresaba a Venezuela para visitar a su familia y, sin saberlo, daba comienzo a una extensa agonía de 448 días, en los cuales estuvo preso en la cárcel de El Rodeo I, acusado de terrorista y espionaje por el gobierno entonces liderado por Nicolás Maduro.
Desde entonces su esposa, María Alexandra Gómez, emprendió una larga lucha primero desde Caracas y luego desde Argentina, acompañada de su pequeño hijo para lograr la liberación de Gallo.
Al llegar a Venezuela, Nahuel había realizado los trámites migratorios de rutina en el Puente Internacional Francisco de Paula y tras una primera entrevista con un agente, le escribió a su esposa desde su teléfono celular, el cual quedó confiscado, y desde ese momento nunca más se supo de él, hasta esta jornada en la que finalmente fue liberado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario