Reforma Laboral: la Abogacía del Estado presentó la primera demanda colectiva en contra

IMPORTANTE: La CGT tomó una disruptiva decisión para después de que se apruebe la Reforma Laboral

La ofensiva de la CGT que se suma al reclamo contra la Reforma Laboral

Esta primera demanda colectiva de los abogados del Estado abre un nuevo frente de tensión para la administración nacional y se suma a la estrategia de impugnación general que liderará la Confederación General del Trabajo (CGT) desde este lunes para frenar los cambios en las condiciones de trabajo.

Tal como adelantó la central obrera, su equipo legal también acudirá a la Justicia para invalidar el nuevo marco normativo alegando que va en contra del principio constitucional de "progresividad". Entre los puntos clave que la CGT buscará voltear en los tribunales se destacan: