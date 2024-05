Ignacio Torres recibió a Axel Kicillof en Chubut: la foto que preocupa al Gobierno

"Hay una construcción transversal que está intentando hacer, en un contexto en el que se trata la Ley Bases en el Senado y se escriben algunas invitaciones para el Pacto de Mayo", describió la periodista.

A 10 días de que se concrete la convocatoria de Javier Milei en Córdoba para el llamado Pacto de Mayo entre el Gobierno nacional y las provincias, Ignacio Torres parece dispuesto a mantener varias líneas de comunicación activas, incluidas las de la oposición.

"Nacho Torres hace su juego. Si bien a comienzos de este año había tomado mucho volumen porque había amenazado al Gobierno que no iba a salir gas ni combustible de su provincia, luego bajó varios cambios y realizó un juego equilibrado en lo que fue el rechazo al DNU: un senador votó a favor y otro en contra. Así, se mueve en fino equilibrio", apuntó Marussich.

En X Axel Kicillof remarcó que "el federalismo no es solamente el vínculo con un Estado nacional que hoy está incumpliendo sus obligaciones", lo que hace eco a sus declaraciones de los últimos días, cuando ratificó que no asistirá al Pacto de Mayo porque no se tratará la coparticipación.

Junto al gobernador @NachoTorresCH firmamos un convenio de colaboración en materia de asistencia sanitaria que contempla la distribución en comodato de ambulancias para distintas comunas y localidades chubutenses, capacitaciones, formación de especialidades y uso de tecnología.… pic.twitter.com/YQSU83o4nk — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 15, 2024

"Junto al gobernador Ignacio Torres firmamos un convenio de colaboración en materia de asistencia sanitaria que contempla la distribución en comodato de ambulancias para distintas comunas y localidades chubutenses, capacitaciones, formación de especialidades y uso de tecnología", dijo el mandatario bonaerense.

"El federalismo no es solamente el vínculo con un Estado nacional que hoy está incumpliendo sus obligaciones, es también fortalecer la cooperación entre todas las provincias para garantizar los derechos de los argentinos y las argentinas", afirmó.

"Esto es una muestra de que no todo tiene que ser agresión y ataque por las redes sociales: podemos trabajar en conjunto y de forma solidaria para sacar adelante a nuestro país. Gracias al gobernador Torres y a los chubutenses por el recibimiento", cerró con diplomacia el gobernador de Buenos Aires.