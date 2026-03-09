Baja de imputabilidad: tras su promulgación, ya está vigente la Ley Penal Juvenil

carcel menor penal juvenil

La Ley Penal Juvenil, sancionada en el Senado con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, baja desde hoy la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Además de bajar la edad de punibilidad y encierro de menores, la nueva normativa contempla una batería de medidas alternativas. Los jueces podrán optar entre distintas penalidades que van desde la amonestación hasta el monitoreo electrónico, pasando por la prohibición de salir del país o la prestación de servicios comunitarios cuando se trata de delitos con penas de hasta tres años de prisión, o bien con penas de hasta diez años pero que no impliquen muerte o lesiones graves de la víctima.