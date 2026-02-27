Juliana Di Tullio ridiculizó a Patricia Bullrich por el Reglamento del Senado: "Es una vergüenza leer"

El cruce siguió escalando ya que Bullrich intervino desde su banca para tratar de defender a compañero de bloque, a lo que Di Tullio retrucó: “Patricia, leé el Reglamento: dentro de las prohibiciones está la lectura”.

“El reglamento tiene rango constitucional. No viole más el Reglamento porque está violando la Constitución. Es una vergüenza leer”, subrayó la senadora bonaerense ante el repentino silencio de la presidenta del bloque anarcocapitalista.

juliana di tullio reglamento senado