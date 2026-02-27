Juliana Di Tullio ridiculizó a Patricia Bullrich por el Reglamento del Senado: "Es una vergüenza leer"
En medio del debate en el Senado por la baja en la edad de imputabilidad, se produjo un intenso cruce que tuvo como protagonistas a la legisladora peronista.
En medio del debate por la baja en la edad de imputabilidad, cuyo proyecto fue aprobado este viernes por el Senado de la Nación, se produjo un intenso cruce que tuvo como protagonista a Juliana Di Tullio y a los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), encabezados por Patricia Bullrich.
Cuando los representantes oficialistas defendían la reforma a la Ley Penal Juvenil leyendo sus discursos, algo taxativamente prohibido por el Reglamento del Senado, la senadora peronista intervino para censurar esa actitud sistemática de los libertarios.
Evidentemente enojada, Di Tullio cuestionó la intervención del legislador salteño Gonzalo Guzmán Coraita, quien leyó su discurso al momento de defender el proyecto, una modalidad que contraviene las normas internas de la cámara alta pero que es sistemáticamente utilizada por los libertarios, en todos los debates que se producen en el recinto.
En su intervención, la senadora de Unión por la Patria (UxP) se dirigió a la titular del Senado, Victoria Villarruel, para que hiciera cumplir el Reglamento interno que rige a ese cuerpo legislativo. “No es mi ánimo pelear... No me voy a cansar de pedirle a usted que haga cumplir el Reglamento”, le pidió.
Acto seguido, y mientras exhibía el texto reglamentario, interpeló directamente a Guzmán Coraita: “Mire, se lo muestro. El Reglamento ordena el debate, dice lo que está permitido, lo que se puede, lo que no se puede. Y usted no puede leer… No puede”, enfatizó.
El cruce siguió escalando ya que Bullrich intervino desde su banca para tratar de defender a compañero de bloque, a lo que Di Tullio retrucó: “Patricia, leé el Reglamento: dentro de las prohibiciones está la lectura”.
“El reglamento tiene rango constitucional. No viole más el Reglamento porque está violando la Constitución. Es una vergüenza leer”, subrayó la senadora bonaerense ante el repentino silencio de la presidenta del bloque anarcocapitalista.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario