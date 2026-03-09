El video de Mauricio Macri bailando en el casamiento de su sobrino que se volvió viral

Al día siguiente del casamiento, Macri compartió en redes sociales una foto de los recién casados junto a un tierno mensaje: “Contento y emocionado de ver a mi sobrino Rodrigo casarse este fin de semana y de verlo tan enamorado”, escribió.

En su mensaje también recordó a su hermana Sandra Macri, madre del novio, quien falleció en 2014: “Estoy seguro de que la mamá de mi sobrino, mi hermana Sandra, debe haber disfrutado mucho desde el cielo verlo tan bien”, publicó.

Además de Macri, al evento asistieron otras figuras, pero del mundo del espectáculo como Rocío Marengo, que fue acompañada por el empresario Eduardo Fort, Mica Viciconte y Fabián Cubero, Paula “la Peque” Pareto, Federico Bal, Sofía “Jujuy” Jiménez, Candela Ruggeri con Nicolás Maccari, Oscar Ruggeri y Nancy Otero, Sofía Pachano y Santi Ramundo, Juli Puente, Nico Peralta e Imanol Rodríguez.