El video de Mauricio Macri bailando en el casamiento de su sobrino que se volvió viral
El expresidente asistió a la boda de Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri y dejó todo en la pista de baile.
El casamiento de la influencer Emily Lucius y el empresario Rodrigo Valladares Macri fue uno de los eventos más importantes y comentados del fin de semana por un particular video de Mauricio Macri que se volvió viral. El expresidente acompañó fue el protagonista de la pista de baile junto a los demás invitados.
La boda se celebró con una exclusiva fiesta en Villa La Ñata con la presencia de varios invitados famosos y personalidades reconocidas. Macri, recientemente separado de Juliana Awada, no se perdió ni un momento del evento y, según trascendió, fue uno de los grandes protagonistas de la noche.
Relajado y dejando de lado las formalidades de la política, el expresidente copó la pista de baile a puro ritmo y captó la mirada de todos los invitados.
Un video en particular se volvió viral en las redes sociales, donde se lo ve a Macri saltando al ritmo de “I Gotta Feeling”, uno de los clásicos de fiesta de la banda estadounidense Black Eyed Peas, mientras agarra de las manos y canta junto a la novia, todo en una ronda en medio de la pista.
El video de Mauricio Macri bailando
Así, el exmandatario optó por mostrarse completamente distendido y disfrutando del momento, sin importarle el qué dirán.
Al día siguiente del casamiento, Macri compartió en redes sociales una foto de los recién casados junto a un tierno mensaje: “Contento y emocionado de ver a mi sobrino Rodrigo casarse este fin de semana y de verlo tan enamorado”, escribió.
En su mensaje también recordó a su hermana Sandra Macri, madre del novio, quien falleció en 2014: “Estoy seguro de que la mamá de mi sobrino, mi hermana Sandra, debe haber disfrutado mucho desde el cielo verlo tan bien”, publicó.
Además de Macri, al evento asistieron otras figuras, pero del mundo del espectáculo como Rocío Marengo, que fue acompañada por el empresario Eduardo Fort, Mica Viciconte y Fabián Cubero, Paula “la Peque” Pareto, Federico Bal, Sofía “Jujuy” Jiménez, Candela Ruggeri con Nicolás Maccari, Oscar Ruggeri y Nancy Otero, Sofía Pachano y Santi Ramundo, Juli Puente, Nico Peralta e Imanol Rodríguez.
