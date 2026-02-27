El Senado convirtió en ley el Régimen Penal Juvenil: quiénes votaron a favor de bajar la edad de imputabilidad
Con mayoría gracias a los bloques dialoguistas, el oficialismo logró bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Enterate quiénes dieron su sí.
En la tarde de este viernes 27 de febrero, el Régimen Penal Juvenil propuesto por el oficialismo se convirtió en ley, gracias a los 44 votos afirmativos que obtuvo en el Senado, valiéndose de las voluntades de los bloques dialoguistas, quienes definitivamente inclinan la balanza.
En tanto, hubo 27 votos en contra y una abstención, que no fueron -por supuesto- suficientes para salvar los derechos laborales de los trabajadores.
Uno por uno, todos los senadores que votaron a favor de la baja en la edad de imputabilidad
- Abad, Maximiliano
- Abdala, Bartolomé
- Almeida, Romina
- Álvarez Rivero, Carmen
- Arce, Carlos Omar
- Arrascaeta, Ivanna
- Atauche, Ezequiel
- Ávila, Beatriz Luisa
- Bedia, Vilma
- Benegas Lynch, Joaquín Alberto
- Bullrich, Patricia
- Carambia, José
- Cervi, Mario Pablo
- Corroza, Julieta
- Coto, Agustín
- Cristina, Andrea
- Espínola, Carlos
- Fama, Flavio Sergio
- Fullone, Enzo Paolo
- Gadano, Natalia
- Galaretto, Eduardo
- Godoy, Juan Cruz
- Goerling Lara, Enrique
- Guzmán Coraita, Damián
- Huala, María Victoria
- Juez, Luis Alfredo
- Juri, Mariana
- Kroneberger, Daniel Ricardo
- Losada, Carolina
- Márquez, Nadia
- Mendoza, Sandra
- Monte de Oca, Belén
- Monteverde, Agustín
- Olivera Lucero, Bruno
- Orozco, María Emilia
- Pagotto, Juan Carlos
- Paoltroni, Francisco
- Rojas Decut, Sonia
- Royón, Flavia
- Schneider, Silvana
- Suárez, Rodolfo
- Terenzi, Edith
- Valenzuela, Mercedes
- Vischi, Eduardo
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario