El Senado convirtió en ley el Régimen Penal Juvenil: quiénes votaron a favor de bajar la edad de imputabilidad

Con mayoría gracias a los bloques dialoguistas, el oficialismo logró bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Enterate quiénes dieron su sí.

En la tarde de este viernes 27 de febrero, el Régimen Penal Juvenil propuesto por el oficialismo se convirtió en ley, gracias a los 44 votos afirmativos que obtuvo en el Senado, valiéndose de las voluntades de los bloques dialoguistas, quienes definitivamente inclinan la balanza.

En tanto, hubo 27 votos en contra y una abstención, que no fueron -por supuesto- suficientes para salvar los derechos laborales de los trabajadores.

Uno por uno, todos los senadores que votaron a favor de la baja en la edad de imputabilidad

  • Abad, Maximiliano
  • Abdala, Bartolomé
  • Almeida, Romina
  • Álvarez Rivero, Carmen
  • Arce, Carlos Omar
  • Arrascaeta, Ivanna
  • Atauche, Ezequiel
  • Ávila, Beatriz Luisa
  • Bedia, Vilma
  • Benegas Lynch, Joaquín Alberto
  • Bullrich, Patricia
  • Carambia, José
  • Cervi, Mario Pablo
  • Corroza, Julieta
  • Coto, Agustín
  • Cristina, Andrea
  • Espínola, Carlos
  • Fama, Flavio Sergio
  • Fullone, Enzo Paolo
  • Gadano, Natalia
  • Galaretto, Eduardo
  • Godoy, Juan Cruz
  • Goerling Lara, Enrique
  • Guzmán Coraita, Damián
  • Huala, María Victoria
  • Juez, Luis Alfredo
  • Juri, Mariana
  • Kroneberger, Daniel Ricardo
  • Losada, Carolina
  • Márquez, Nadia
  • Mendoza, Sandra
  • Monte de Oca, Belén
  • Monteverde, Agustín
  • Olivera Lucero, Bruno
  • Orozco, María Emilia
  • Pagotto, Juan Carlos
  • Paoltroni, Francisco
  • Rojas Decut, Sonia
  • Royón, Flavia
  • Schneider, Silvana
  • Suárez, Rodolfo
  • Terenzi, Edith
  • Valenzuela, Mercedes
  • Vischi, Eduardo
