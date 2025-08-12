Boleta Única de Papel: autoridades de la CNE se reunieron con el Gobierno para definir los detalles

Landívar calificó la implementación de la boleta única de papel como "un logro enorme", y describió ante los jueces federales y secretarios electorales el desarrollo de las licitaciones e instrumentación del proceso electoral en sus diferentes aspectos.

Además, los funcionarios de la Vicejefatura del Interior y las autoridades CNE reafirmaron su compromiso de mantener un vínculo cercano con el objetivo de garantizar un nuevo proceso electoral exitoso en el marco de la puesta en marcha de la boleta única.

La boleta única de papel que incluye todas las categorías, cargos y a todos los partidos políticos y alianzas que pueden ser elegidos en un sólo acto electoral nacional.