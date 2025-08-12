Boleta Única de Papel: autoridades de la CNE se reunieron con el Gobierno para definir los detalles
También participaron los jueces federales y secretarios electorales de 22 jurisdicciones de todo país para las elecciones legislativas del 26 de octubre.
El Gobierno reunió este lunes en Casa Rosada a las autoridades de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y a los jueces federales y secretarios electorales de 22 jurisdicciones de todo país para coordinar los detalles de la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Se trata de la primera vez que se utilizará la boleta única de papel a nivel nacional, por lo que las autoridades buscan un debut sin inconvenientes, al menos a nivel operativo.
Del encuentro participaron el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; la subsecretaria de Asuntos Políticos, Giselle Castelnuovo; y la titular de la DINE, Luz Landívar; junto al presidente de la CNE, Daniel Bejas; el vicepresidente, Alberto Dalla Vía; el juez de Cámara, Santiago Corcuera; 18 jueces federales y secretarios electorales de todo el país.
"Nosotros sentimos que la Boleta Única Papel no fue un logro del Gobierno, sino un logro de todo el sistema político", afirmó Catalán al inicio del encuentro, cuando resaltó que "dota a los argentinos y la democracia argentina de un sistema mucho más transparente, eficiente e igualitario, que le permite a todos estar representados y al ciudadano elegir libremente".
Tras el encuentro Bejas indicó que "es muy importante que se escuche a quienes llevan adelante el proceso electoral con todas las complicaciones que tiene en las distintas áreas y regiones del país".
Landívar calificó la implementación de la boleta única de papel como "un logro enorme", y describió ante los jueces federales y secretarios electorales el desarrollo de las licitaciones e instrumentación del proceso electoral en sus diferentes aspectos.
Además, los funcionarios de la Vicejefatura del Interior y las autoridades CNE reafirmaron su compromiso de mantener un vínculo cercano con el objetivo de garantizar un nuevo proceso electoral exitoso en el marco de la puesta en marcha de la boleta única.
La boleta única de papel que incluye todas las categorías, cargos y a todos los partidos políticos y alianzas que pueden ser elegidos en un sólo acto electoral nacional.
