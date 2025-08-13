El fiscal por el caso $LIBRA investiga posibles pagos indirectos a funcionarios públicos

La transacción clave, realizada el 4 de febrero de 2025, diez días antes del lanzamiento de $LIBRA. Involucra fondos provenientes de Bitget y su transferencia a una dirección, copropiedad de los investigados Novelli y Terrones Godoy.

La investigación y el documento también remarcan algo ya revelado: el uso de cajas de seguridad de la familia Novelli para canalizar activos de procedencia sospechosa, con movimientos de dinero en efectivo detectados el mismo día de la acreditación.

mauricio novelli milei

Además, se identificaron egresos hacia plataformas como OKX, Bitget y Bybit, lo que complica el rastreo de los fondos, según surge de los documentos anexados al expediente.

Según consta en el dictamen fiscal, y de acuerdo a las respuestas recibidas, los investigados convirtieron la mayor parte de los USDT (dólar cripo) que habían sido identificados en una billetera, en Ethereum, una criptomoneda que a diferencia de las stable coin como las USDT, no cuentan con autoridad central y en consecuencia “su congelamiento deviene de imposible cumplimiento”.

javier milei hayden davis

El marco legal argentino, bajo el artículo 23 del Código Penal, permite el decomiso de bienes y ganancias ilícitas, pero la conversión de USDT en Ethereum por parte de los investigados dificulta el congelamiento de activos.

La investigación también vincula a los investigados con visitas frecuentes a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, incluyendo la presencia de Hayden Mark Davis, quien está relacionado con transacciones millonarias en la plataforma Bitget.

Novelli realizó al menos diez visitas a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos entre el 8 de enero de 2024 y el 30 de enero de 2025.

En tres de esas visitas (16 de julio de 2024, 21 de noviembre de 2024 y 30 de enero de 2025), estuvo presente Hayden Mark Davis.